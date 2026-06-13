szenátustámogatásUkrajnaEgyesült ÁllamokTrump

A szenátusi bizottság 750 millió dollárt adna Ukrajnának, Trump visszafogná a katonai segélyeket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A republikánus vezetésű amerikai szenátus bizottsága támogatja Ukrajna további finanszírozását, miközben Trump visszafogná a katonai segélyeket.

Magyar Nemzet
Forrás: The Kyiv Independent2026. 06. 13. 6:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számítana az amerikai támogatásra Fotó: Tom Brenner Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A döntés azt jelzi, hogy az amerikai törvényhozás továbbra is számol Ukrajna támogatásával az Oroszország elleni háborúban, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése óta jelentősen csökkenteni kívánja a közvetlen katonai segélyeket Kijev számára, írta a The Kyiv Independent.

A 2027-es Nemzeti Védelmi Felhatalmazási Törvény (NDAA) összesen mintegy 1,15 billió dolláros védelmi keretet irányoz elő az Egyesült Államok fegyveres erői számára. A bizottsági verzió ennek részeként 750 millió dollárt különít el az Ukrajna Biztonsági Segítségnyújtási Kezdeményezés (USAI) számára, amely amerikai védelmi vállalatokkal kötött szerződéseken keresztül juttat fegyvereket Kijevbe.

A javaslat emellett kimondja, hogy a költségvetési források nem használhatók fel Oroszország ukrán területek feletti szuverenitásának elismerésére, és előírja az Ukrajnának nyújtott hírszerzési támogatás biztosítását is a katonai műveletekhez.

A törvényjavaslat azonban még nem végleges: a teljes amerikai törvényhozási folyamat során a képviselőház és a szenátus plenáris vitáján is át kell mennie, mielőtt hatályba léphet. A Reuters szerint az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatása jelentősen visszaesett Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete óta. A beszámolók alapján az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély 99 százalékkal csökkent az elnök hivatalba lépését követő első évben.

US President Donald Trump and Ukranian President Volodymyr Zelensky arrive at a press conference following talks at Trump's Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 28, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)

A szenátus szavaz, Trump dönt

A Trump-adminisztráció a korábbi gyakorlattal ellentétben nem használja az elnöki gyorssegélyezési mechanizmust, amelyet Joe Biden elnöksége idején rendszeresen alkalmaztak fegyverek közvetlen átadására. Ehelyett Washington inkább a NATO-partnereken keresztül történő fegyvereladásokra támaszkodik, a PURL mechanizmus keretében.

A politikai megosztottság ellenére az amerikai kongresszus alsóháza június elején már elfogadott egy Ukrajnát támogató törvénycsomagot, amely több milliárd dolláros katonai segítséget irányoz elő. A jogszabály azonban csak akkor léphet hatályba, ha a szenátus is jóváhagyja, és az elnök is aláírja.

Elemzők szerint a republikánus többségű szenátusban a javaslat elfogadása komoly politikai akadályokba ütközhet, ha nem élvezi Donald Trump egyértelmű támogatását.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számítana az amerikai támogatásra (Fotó: AFP/Tom Brenner) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu