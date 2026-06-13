A szenátusi bizottság 750 millió dollárt adna Ukrajnának, Trump visszafogná a katonai segélyeket

A döntés azt jelzi, hogy az amerikai törvényhozás továbbra is számol Ukrajna támogatásával az Oroszország elleni háborúban, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése óta jelentősen csökkenteni kívánja a közvetlen katonai segélyeket Kijev számára, írta a The Kyiv Independent.

A 2027-es Nemzeti Védelmi Felhatalmazási Törvény (NDAA) összesen mintegy 1,15 billió dolláros védelmi keretet irányoz elő az Egyesült Államok fegyveres erői számára. A bizottsági verzió ennek részeként 750 millió dollárt különít el az Ukrajna Biztonsági Segítségnyújtási Kezdeményezés (USAI) számára, amely amerikai védelmi vállalatokkal kötött szerződéseken keresztül juttat fegyvereket Kijevbe.

A javaslat emellett kimondja, hogy a költségvetési források nem használhatók fel Oroszország ukrán területek feletti szuverenitásának elismerésére, és előírja az Ukrajnának nyújtott hírszerzési támogatás biztosítását is a katonai műveletekhez.

A törvényjavaslat azonban még nem végleges: a teljes amerikai törvényhozási folyamat során a képviselőház és a szenátus plenáris vitáján is át kell mennie, mielőtt hatályba léphet. A Reuters szerint az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatása jelentősen visszaesett Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete óta. A beszámolók alapján az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai segély 99 százalékkal csökkent az elnök hivatalba lépését követő első évben.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)

A szenátus szavaz, Trump dönt

A Trump-adminisztráció a korábbi gyakorlattal ellentétben nem használja az elnöki gyorssegélyezési mechanizmust, amelyet Joe Biden elnöksége idején rendszeresen alkalmaztak fegyverek közvetlen átadására. Ehelyett Washington inkább a NATO-partnereken keresztül történő fegyvereladásokra támaszkodik, a PURL mechanizmus keretében.

A politikai megosztottság ellenére az amerikai kongresszus alsóháza június elején már elfogadott egy Ukrajnát támogató törvénycsomagot, amely több milliárd dolláros katonai segítséget irányoz elő. A jogszabály azonban csak akkor léphet hatályba, ha a szenátus is jóváhagyja, és az elnök is aláírja.

Elemzők szerint a republikánus többségű szenátusban a javaslat elfogadása komoly politikai akadályokba ütközhet, ha nem élvezi Donald Trump egyértelmű támogatását.