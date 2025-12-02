Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

UkrajnaF – 16PURLZelenszkijorosz-ukrán háborúTrump

Zelenszkij még több pénzt akar, s ha lehet azonnal

Ukrajna az év végéig további mintegy egymilliárd eurós európai támogatást szeretne megszerezni amerikai fegyverek beszerzéséhez a PURL program keretében. Hollandia már 250 millió eurót ígért légvédelmi rendszerekre és F–16-os vadászgépekre, de – mióta kiszivárgott az Oroszországnak kedvező béketerv – a többi uniós ország vonakodik további források biztosításától. A béketárgyalások eddig nem hoztak áttörést, és az EU-ban a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról sem született még döntés. Zelenszkij megkapja amit akar?

András János
2025. 12. 02. 13:23
Az ukrán elnök és a német védelmi miniszter Fotó: JENS BUTTNER Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij az év végéig további mintegy egymilliárd eurós európai támogatást szeretne megszerezni az amerikai fegyverek folyamatos beszerzéséhez a PURL program keretében. A megbízott NATO-nagykövet közlése szerint ez létfontosságú az egyre intenzívebb orosz támadások közepette, és csak így érkezhetnek új katonai eszközök Ukrajnába. Hollandia már 250 millió eurót ígért légvédelmi rendszerekre és F–16-os vadászgépekre, miközben több európai ország továbbra is vonakodik a további források biztosításától, különösen azután, hogy nyilvánosságra került Trump Oroszországnak kedvező béketerve – számolt be róla a Bloomberg.

Zelenszkij december 2-án Írországban tárgyal
Zelenszkij december 2-án Írországban tárgyal. Fotó: Pool/Brian Lawless

Írtunk róla, hogy az uniós jogállamiság és nemzetközi jog nevében Kaja Kallas meglepő kijelentést tett, egy magánbeszélgetésben a befagyasztott orosz vagyon elkobzását sürgette, miközben a belga aggodalmakat teljesen figyelmen kívül hagyta. A békefolyamat nem csökkentheti a Kijevnek nyújtott támogatást — hangsúlyozta a nagykövet –, aki sürgette az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozott „reparációs hitel” elfogadását. A nagykövet szerint 

a PURL program a Patriot légvédelmi rendszerek 75 százalékát és más rendszerek 90 százalékát finanszírozza, valamint tüzérségi lövedékeket is biztosított az ukrán erők számára, hogy nagy távolságról támadhassanak orosz célpontokat.

Az amerikai és ukrán delegációk eddigi egyeztetései eredményesek voltak, de áttörést nem hoztak, és Steve Witkoff amerikai különmegbízott kedden Oroszországban folytatja a tárgyalásokat. A találkozó jelentőségéről és a béke esélyeiről Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdeztük.

Borítókép: Az ukrán elnök és a német védelmi miniszter (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Von der Leyent nem érdekli az ukrán korrupció, Brüsszel még több pénzt és fegyvert ad Zelenszkijéknek

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektranszilvanizmus

Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

Bayer Zsolt avatarja

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu