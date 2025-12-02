Zelenszkij még több pénzt akar, s ha lehet azonnal

Zelenszkij az év végéig további mintegy egymilliárd eurós európai támogatást szeretne megszerezni az amerikai fegyverek folyamatos beszerzéséhez a PURL program keretében. A megbízott NATO-nagykövet közlése szerint ez létfontosságú az egyre intenzívebb orosz támadások közepette, és csak így érkezhetnek új katonai eszközök Ukrajnába. Hollandia már 250 millió eurót ígért légvédelmi rendszerekre és F–16-os vadászgépekre, miközben több európai ország továbbra is vonakodik a további források biztosításától, különösen azután, hogy nyilvánosságra került Trump Oroszországnak kedvező béketerve – számolt be róla a Bloomberg.
Írtunk róla, hogy az uniós jogállamiság és nemzetközi jog nevében Kaja Kallas meglepő kijelentést tett, egy magánbeszélgetésben a befagyasztott orosz vagyon elkobzását sürgette, miközben a belga aggodalmakat teljesen figyelmen kívül hagyta. A békefolyamat nem csökkentheti a Kijevnek nyújtott támogatást — hangsúlyozta a nagykövet –, aki sürgette az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozott „reparációs hitel” elfogadását. A nagykövet szerint
a PURL program a Patriot légvédelmi rendszerek 75 százalékát és más rendszerek 90 százalékát finanszírozza, valamint tüzérségi lövedékeket is biztosított az ukrán erők számára, hogy nagy távolságról támadhassanak orosz célpontokat.
Az amerikai és ukrán delegációk eddigi egyeztetései eredményesek voltak, de áttörést nem hoztak, és Steve Witkoff amerikai különmegbízott kedden Oroszországban folytatja a tárgyalásokat. A találkozó jelentőségéről és a béke esélyeiről Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdeztük.
Borítókép: Az ukrán elnök és a német védelmi miniszter (Fotó: AFP)
