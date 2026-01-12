Gulyás Gergely: Szánalmas baloldali bohóckodás a Tisza védjegybejelentése

Szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál. Akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak mint „a biztos választás” nem jegyezhetők be védjegyként – reagált közösségi oldalán Gulyás Gergely azután, hogy a Tisza Párt bejelentette, lefoglaltak egy domént és beadtak egy védjegyoltalom iránti kérelmet is a Fidesz választási szlogenjére, ami a „biztos választás”.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt javasolja Magyar Péternek, hogy ha valós védjegyeket akar, akkor a „Brüsszel szolgái vagyunk”, „Ukrajna helye az unióban van”, „Többkulcsos adó és adóemelés” szlogeneket és doménneveket foglalja le, hiszen ezeket valós tartalommal, jól kidolgozott programjukkal is meg tudnák tölteni.

A Tisza Pártnak annyi mondanivalója van néhány hónappal a választások előtt, hogy megpróbál rosszhiszemű és jogilag abszurd védjegybejelentéseket tenni

– jegyezte meg posztja végén Gulyás Gergely.