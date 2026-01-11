tisza pártmagyar péterdeák dánielüzenetfidesz

Magyar Péter jókora öngólt lőtt, Orbán Viktor malmára hajtja a vizet

Hiába próbálták meg lebeszélni a tanácsadók, a Tisza Párt elnökének köszönhetően még több emberhez jut el a Fidesz szlogenje.

Munkatársunktól
2026. 01. 11. 14:42
A negatív reklám is reklám – tartja a régi mondás, és ez most ebben az esetben valóban így van: a Fidesz szombaton bemutatta az új, „Fidesz, a biztos választás” szlogent, ami várhatóan a párt fő üzenete lesz a kampányban – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán, miután Magyar Péter egy külön honlapot hozott létre a Fidesz szlogenjét hirdetve.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ilyenkor mindig kihívás egy pártnak, hogy minél több ember megismerje az üzenetet, éppen ezért komoly segítség, hogy Magyar Péter több Facebook-posztban is megpróbálta támadni a szlogent, még egy külön honlapot is szenteltek neki.

Ezzel elérte, hogy a Fidesz új szlogenje sokkal több emberhez jusson el.

– Információim szerint éppen ezért Magyar Péter tanácsadói megpróbálták lebeszélni erről, de ő hajthatatlan volt, így komoly stratégiai hibát vétett: ismét a Fideszről és a patrióták kampányszlogenjéről volt szó, nem pedig róla – állapította meg az elemző.

Deák Dániel szerint ez komoly segítség a Fidesznek, hiszen miután Magyar Péternek köszönhetően a vártnál is többen találkoztak a „biztos választás” szlogennel, a kormányoldal sokkal gyorsabban át tudja adni a mögöttes üzenetet, vagyis azt, hogy

a Fidesz biztonságot és békét kínál, biztosan kimarad a háborúból, biztosan nemet mond az illegális migrációra, miközben a Tisza a magyar út helyett a brüsszeli utat választja.

Ehhez nincs is szükség a Tisza által kreált oldalra, hiszen ott van a Fidesz.hu – fűzte hozzá az elemző.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

