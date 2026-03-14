A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg válaszát, amelyet Viktor Juscsenko korábbi ukrán elnöknek írt. Orbán Viktor levelében megkérte a politikust, hogy értesse meg az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel, hogy a fenyegetés és az állami terrorizmus nem fog működni.

Orbán Viktor szerint hazánk továbbra is barátságra törekszik, de a háborúban nem fogunk részt venni

Mi, magyarok mindig is szabadságharcos nép voltunk az elmúlt 1000 éves történetünk során, és azok is maradunk. Mi vagyunk az a nemzet, amelyik rettenthetetlenül harcolt a szabadságáért az oszmán seregek, a Habsburg katonaság, a Harmadik Birodalom Wehrmachtja és a Szovjetunió Vörös Hadserege ellen, amelyben egykor oly sok nép fia szolgált. Ma is folytatjuk ezt a hagyományt

– írta levelében a miniszterelnök.

Reply to the open letter of former Ukrainian President Viktor Yushchenko



Dear Viktor,

My old friend,



We Hungarians have always been a nation of freedom fighters throughout our thousand-year history, and we will remain so. We are the nation that fought fearlessly for its freedom… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 14, 2026

Orbán Viktor egyúttal megkérte Viktor Juscsenkot, hogy értesse meg Volodimir Zelneszkijjel, hogy amit tesz, az nem fog működni Magyarország esetében, és ne fenyegesse és zsarolja tovább hazánkat.

Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet: el a kezekkel a magyarok szabadságától! Kérlek, győzd meg az elnöködet, ne zsarolja és ne fenyegesse se a hazámat, se annak vezetőit. A magyarok szabad nép. A szabadságharcotok nem jogosít fel benneteket arra, hogy zsaroljatok bennünket, és diktáljatok nekünk

– fogalmazott Orbán.

„Kérlek, értesd meg az elnököddel, hogy az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek gázvezetékét, Magyarországgal szemben nem fog működni” – hangsúlyozta.

A miniszterelnök egyúttal emlékeztette a volt ukrán elnököt, hogy amikor a háború kitört, Magyarország befogadta a menekülő ukránokat, „fedelet, ételt és biztonságot adtunk nekik.”

Orbán egyúttal felidézte, hogy ezzel párhuzamosan elrendelte az ukrán anyanyelvű iskolák megindítását a menekült gyerekek számára, amit azonban Ukrajna megtagadott a magyaroktól Kárpátalján. Szégyen, hogy ma a magyarok nemzetiségi jogai Ukrajnában szűkebbek, mint a régi, rossz időkben voltak – nyomatékosította a miniszterelnök.

Hálát adok a Jóistennek, hogy az ország, amellyel ti most hadban álltok, ma nem ellensége sem Magyarországnak, sem a magyaroknak, és nem is akarunk ezen változtatni. Mi továbbra is a barátaitok akarunk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. Ezért kérlek, fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvert, sem katonákat a háborútokba

– emelte ki. Hozzátette: „Kívánom, hogy testvérháborútok ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével, és visszatérhessünk az ukrán–magyar barátság régi szelleméhez.”