Nagyon közel az új DVSC-edző kinevezése, Dzsudzsák Balázs jövője is szóba került

– Balázsnak lejár a szerződése, de vele biztosan leülünk és az a cél, hogy maradjon. Nagyon fontos szereplője a csapatnak és általánosságban a magyar labdarúgásnak, ezért úgy gondolom, fontos, hogy megegyezzünk vele és továbbra is a klub csapatkapitánya maradjon. Batik szerződése meghosszabbodik, úgy volt kialakítva, van plusz egy év, Szécsinek pedig ajánlottunk új szerződést – beszélt Batik Bence és Szécsi Márk helyzetéről is Bogdán.

A sportigazgató végezetül azt is elárulta, milyen posztokon várható érkező.

– A kapusposzton: egyelőre egy kapusunk van, a másik kettőnek lejár a szerződése. Youga fantasztikus igazolás volt, sokat tett hozzá a csapathoz, de a távozásával biztosan kell a helyére igazolnunk. A csatársorba Bárány Donát sérülésével még jobban, de egyébként is kell szerződtetnünk támadót, de természetesen ezen kívül is vannak olyan célpontok, akiket szeretnénk a klubhoz csábítani.