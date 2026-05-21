DVSCNB IDzsudzsák BalázsBogdán Ádám

Nagyon közel az új DVSC-edző kinevezése, Dzsudzsák Balázs jövője is szóba került

A Debreceni VSC-nél mozgalmas nyár elé néznek: miközben a klub már új vezetőedzőt keres Sergio Navarro távozása után, a játékoskeretben is nagy változások jöhetnek. A DVSC sportigazgatója, Bogdán Ádám az M4 Sportnak beszélt a keret helyzetéről, többek között Szűcs Tamás esetleges távozásáról és Dzsudzsák Balázs jövőjéről is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 21:30
Nagy változások lehetnek a Debrecennél Forrás: dvsc.hu
– Balázsnak lejár a szerződése, de vele biztosan leülünk és az a cél, hogy maradjon. Nagyon fontos szereplője a csapatnak és általánosságban a magyar labdarúgásnak, ezért úgy gondolom, fontos, hogy megegyezzünk vele és továbbra is a klub csapatkapitánya maradjon. Batik szerződése meghosszabbodik, úgy volt kialakítva, van plusz egy év, Szécsinek pedig ajánlottunk új szerződést – beszélt Batik Bence és Szécsi Márk helyzetéről is Bogdán.

A sportigazgató végezetül azt is elárulta, milyen posztokon várható érkező. 

– A kapusposzton: egyelőre egy kapusunk van, a másik kettőnek lejár a szerződése. Youga fantasztikus igazolás volt, sokat tett hozzá a csapathoz, de a távozásával biztosan kell a helyére igazolnunk. A csatársorba Bárány Donát sérülésével még jobban, de egyébként is kell szerződtetnünk támadót, de természetesen ezen kívül is vannak olyan célpontok, akiket szeretnénk a klubhoz csábítani.

 

