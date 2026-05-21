Magyar Péterbudapesti ügyvédi kamaragaudi nagy tamás

A Budapesti Ügyvédi Kamara kiállt Gaudi-Nagy Tamás mellett

A Budapesti Ügyvédi Kamara közlményében kiállt Gaudi-Nagy Tamás mellett, akire Magyar Péter tett sugalmazó utalást a kegyelmi ügy kapcsán. A kamara kiemelte: Magyarország Alaptörvénye szerint minden büntetőeljárás alá vont személyt megillet a védelemhez való jog.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 21:56
Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd (Fotó: Havran Zoltán)
A Budapesti Ügyvédi Kamara mindemellett sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy Gaudi-Nagy Tamás durva üzengetésbe kezdett Magyar Péter miniszterelnökkel, miután a sugalmazás a sajtótájékoztatón elhangzott. Gaudi tegezve szállt bele a miniszterelnökbe, aki következetesen a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöljeként utalt az ügyvédre, ezzel alámerülve a pártpolitikai csatározásokba. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

