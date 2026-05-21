Mintha elvesztette volna a józan eszét Mark Rutte

Az utóbbi időben több NATO-tagország légterét is megsértette Ukrajna

Ahogy arról beszámoltunk, rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe Litvánia fővárosában, miután a Belarusszia közelében észlelt drónmozgások miatt riasztást adtak ki. A lakosságot felszólították, hogy keressen menedéket, miközben az államfőt és a kormányfőt óvóhelyre szállították.

A hadsereg sürgősségi közleményben kérte a Vilnius környékén élőket, hogy késlekedés nélkül húzódjanak óvóhelyre vagy keressenek biztonságos menedéket.

A riasztás körülbelül egy órán át maradt érvényben, ezalatt pedig a vilniusi repülőtér légterét is lezárták. Gitanas Nauseda államfőt és Inga Ruginiene kormányfőt biztonságos helyre vitték, emellett kiürítési intézkedést rendeltek el a seimas, vagyis a litván parlament épületénél is.

A NATO egyik vadászgépe május 19-én kedden lelőtt egy ukrán drónt Észtország légterében az észt hatóságok közlése szerint. Az incidens újabb feszültséget okozott a balti térségben, ahol az utóbbi időben több alkalommal is megsértették a NATO-tagállamok légterét az Oroszország elleni ukrán dróntámadások.

Május 8-án egy lettországi incidens során a Szentpétervár irányába tartó ukrán drónok közül több lett területen zuhant le. Az orosz védelmi minisztérium szerint összesen hat drónt észleltek. Öt Rezekne közelében tűnt el, egyet pedig még az orosz légtérben megsemmisítettek.

Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)



