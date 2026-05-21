Rendkívüli

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Oroszországatomtámadási hadgyakorlathadgyakorlat

Oroszország széles körű, nukleáris hadgyakorlattal demonstrálja erejét

Oroszország nagyszabású nukleáris hadgyakorlatot hajt végre, amelyben több tízezer katona és több ezer haditechnikai eszköz vesz részt. A gyakorlat során stratégiai rakétaerők, haditengerészeti egységek és a légierő is különböző harci feladatokra készül fel. A manőverek részeként a Belarussziában telepített nukleáris fegyverek alkalmazását is gyakorolták.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 12:54
Az RS-12M típusú 10000km hatótávolságú ballisztikus rakéta Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz katonák rakétaindítások előkészítését gyakorolták a nukleáris erők hadgyakorlata keretében.

„A stratégiai rakétaerők, az Északi- és Csendes-óceáni Flotta, a hosszú hatótávolságú légierő, valamint a Leningrádi és a Központi Katonai Körzet alakulatai és katonai egységei befejezték a rakétaindításokkal összefüggő harci feladatokra való felkészüléshez szükséges intézkedéseket” – közölte a tárca a Max platformon.

A minisztérium szerint a mobil stratégiai rakétarendszereket terepi állásokba telepítették, míg a ballisztikus fegyverekkel felszerelt nukleáris tengeralattjárók kifutottak a haditengerészeti gyakorlóterületekre. A légierő emellett a Kinzsal rakéták speciális robbanófejekkel történő felszerelését, valamint a járőrözési körzetekbe történő repüléseket is gyakorolta.

Az orosz fegyveres erők május 19. és 21. között tartják nukleáris hadgyakorlatukat. 

Borítókép: Az RS–12M típusú tízezer kilométer hatótávolságú ballisztikus rakéta (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu