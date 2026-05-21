Oroszország széles körű, nukleáris hadgyakorlattal demonstrálja erejét

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz katonák rakétaindítások előkészítését gyakorolták a nukleáris erők hadgyakorlata keretében.

„A stratégiai rakétaerők, az Északi- és Csendes-óceáni Flotta, a hosszú hatótávolságú légierő, valamint a Leningrádi és a Központi Katonai Körzet alakulatai és katonai egységei befejezték a rakétaindításokkal összefüggő harci feladatokra való felkészüléshez szükséges intézkedéseket” – közölte a tárca a Max platformon.