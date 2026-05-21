Rendkívüli

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

élelmiszerPanyi Miklósukrán gabonakormányBóna Szabolcsukrán élelmiszer

Miközben az új agrárminiszter félrebeszél, dől az országba az ukrán GMO-s termény

A Tisza Párt agrárminisztere saját felelősségét palástolandó mutogatt vissza a korábbi kormányra, de ennek semmi alapja nincs – fogalmazott Panyi Miklós fideszes képviselő. Kiemelte, hogy közben az olcsó és alacsony minőségű ukrán élelmiszer szabadon érkezik a magyar piacra, veszélyeztetve a magyar gazdákat és a fogyasztókat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 12:27
Arra kérték Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági minisztert, hogy álljon neki dolgozni Forrás: Balogh Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza-kormány tudatosan döntött arról, hogy egyes veszélyhelyzeti rendeleteket törvényi szintre emel, másokat viszont nem – erről beszélt Dömötör Csaba a közösségi oldalán az ukrán gabonaimport ügyével kapcsolatban. A Világgazdaság beszámolója alapján a politikus szerint az import bejelentési kötelezettségét törvényi szintre emelték, az ukrán gabona behozatali tilalmát viszont nem, így az megszűnt. A politikus bejegyzése szerint a döntés hatásai azonnal jelentkeztek: megindultak a szállítmányok Ukrajnából Magyarország irányába, és csak cukorból néhány nap alatt 91 tonnányi importot jelentettek be.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.