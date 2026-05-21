Miközben az új agrárminiszter félrebeszél, dől az országba az ukrán GMO-s termény

A Tisza-kormány tudatosan döntött arról, hogy egyes veszélyhelyzeti rendeleteket törvényi szintre emel, másokat viszont nem – erről beszélt Dömötör Csaba a közösségi oldalán az ukrán gabonaimport ügyével kapcsolatban. A Világgazdaság beszámolója alapján a politikus szerint az import bejelentési kötelezettségét törvényi szintre emelték, az ukrán gabona behozatali tilalmát viszont nem, így az megszűnt. A politikus bejegyzése szerint a döntés hatásai azonnal jelentkeztek: megindultak a szállítmányok Ukrajnából Magyarország irányába, és csak cukorból néhány nap alatt 91 tonnányi importot jelentettek be.