A Tisza-kormány tudatosan döntött arról, hogy egyes veszélyhelyzeti rendeleteket törvényi szintre emel, másokat viszont nem – erről beszélt Dömötör Csaba a közösségi oldalán az ukrán gabonaimport ügyével kapcsolatban. A Világgazdaság beszámolója alapján a politikus szerint az import bejelentési kötelezettségét törvényi szintre emelték, az ukrán gabona behozatali tilalmát viszont nem, így az megszűnt. A politikus bejegyzése szerint a döntés hatásai azonnal jelentkeztek: megindultak a szállítmányok Ukrajnából Magyarország irányába, és csak cukorból néhány nap alatt 91 tonnányi importot jelentettek be.
Miközben az új agrárminiszter félrebeszél, dől az országba az ukrán GMO-s termény
A Tisza Párt agrárminisztere saját felelősségét palástolandó mutogatt vissza a korábbi kormányra, de ennek semmi alapja nincs – fogalmazott Panyi Miklós fideszes képviselő. Kiemelte, hogy közben az olcsó és alacsony minőségű ukrán élelmiszer szabadon érkezik a magyar piacra, veszélyeztetve a magyar gazdákat és a fogyasztókat.
