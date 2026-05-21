Friss Eurostat-adatok a szegénységről – de hova sorolták Magyarországot?

A V4-országok jól teljesítettek a szegénység csökkentésében

Az Eurostat 2015 óta teszi közzé a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberekről szóló kimutatását. A 2015-ös 30,6 százalékos érték közel 7 százalékponttal magasabb volt az uniós átlagnál, a tagállamok rangsorában pedig Magyarország a 24. helyen állt. Az EU-s átlag alá először 2018-ban sikerült eljutni, a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek aránya pedig 2022-ben érte el a mélypontját, 18,8 százalékos értékkel hazánkban. Az elmúlt évtizedben az Európai Unióban átlagosan sosem sikerült 20 százalék alá vinni a veszélyeztetett társadalmi csoport arányát. Ezzel szemben:

a visegrádi négyek államaiban 2016 óta alacsonyabb a szegénységben érintett emberek átlagos aránya. A V4-államok átlagos értéke a legfrissebb kimutatás szerint 15,7 százalék volt.

Az elmúlt évtizedben a legtöbb tagállam eredményesen szorította vissza a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek arányát az Európai Unióban. 2015-höz képest

Finnország,

Svédország,

Németország,

Ausztria

és Franciaország kivételével mindegyik ország csökkentette a veszélyeztetett társadalmi csoport arányát.

A legnagyobb előrelépést Románia, Bulgária és hazánk érte el.

Míg 2015-ben a románok 44,5 százaléka, illetve a bolgárok 43,3 százaléka volt kitéve a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek, addig a tavalyi évre ez 17 és 14 százalékponttal csökkent. Magyarország esetében a harmadik legnagyobb az előrelépés, az elmúlt évtizedben hazánkban több mint 11 százalékponttal csökkent a szegénységnek kitett emberek aránya. Azaz – ugyan a népesség ezalatt a tíz év alatt mintegy 275 ezer fővel csökkent – több mint egymillió ember indult el a polgárosodás és a középosztályba lépés útján – foglalta össze Oeconomus Alapítvány elemzése.