Friss Eurostat-adatok a szegénységről – de hova sorolták Magyarországot?

Az európai statisztikai hivatal, az Eurostat friss adatai szerint egy évtized alatt közel egymillió magyar lépett ki a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatából. A javulás mögött a magas foglalkoztatottság, a bérek tartós emelkedése és a családokat támogató gazdaságpolitikai intézkedések állnak, de akad még tennivaló, hogy a tendencia tovább javuljon.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 10:53
A szegénységben élők száma csökken. Fotó: Photographer: Andras Peter Nemet
A V4-országok jól teljesítettek a szegénység csökkentésében

Az Eurostat 2015 óta teszi közzé a szegénység és társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberekről szóló kimutatását. A 2015-ös 30,6 százalékos érték közel 7 százalékponttal magasabb volt az uniós átlagnál, a tagállamok rangsorában pedig Magyarország a 24. helyen állt. Az EU-s átlag alá először 2018-ban sikerült eljutni, a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek aránya pedig 2022-ben érte el a mélypontját, 18,8 százalékos értékkel hazánkban. Az elmúlt évtizedben az Európai Unióban átlagosan sosem sikerült 20 százalék alá vinni a veszélyeztetett társadalmi csoport arányát. Ezzel szemben: 

a visegrádi négyek államaiban 2016 óta alacsonyabb a szegénységben érintett emberek átlagos aránya. A V4-államok átlagos értéke a legfrissebb kimutatás szerint 15,7 százalék volt.

Az elmúlt évtizedben a legtöbb tagállam eredményesen szorította vissza a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek kitett emberek arányát az Európai Unióban. 2015-höz képest 

  • Finnország, 
  • Svédország, 
  • Németország, 
  • Ausztria 
  • és Franciaország kivételével mindegyik ország csökkentette a veszélyeztetett társadalmi csoport arányát.

A legnagyobb előrelépést Románia, Bulgária és hazánk érte el. 

Míg 2015-ben a románok 44,5 százaléka, illetve a bolgárok 43,3 százaléka volt kitéve a szegénységnek és társadalmi kirekesztésnek, addig a tavalyi évre ez 17 és 14 százalékponttal csökkent. Magyarország esetében a harmadik legnagyobb az előrelépés, az elmúlt évtizedben hazánkban több mint 11 százalékponttal csökkent a szegénységnek kitett emberek aránya. Azaz – ugyan a népesség ezalatt a tíz év alatt mintegy 275 ezer fővel csökkent – több mint egymillió ember indult el a polgárosodás és a középosztályba lépés útján – foglalta össze Oeconomus Alapítvány elemzése. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

