Milliméterekre a világháború, óvóhelyekre kényszerültek az uniós ország lakosai

A hadsereg sürgősségi közleményben kérte a Vilnius környékén élőket, hogy késlekedés nélkül húzódjanak óvóhelyre vagy keressenek biztonságos menedéket.

A riasztás körülbelül egy órán át maradt érvényben, ezalatt pedig a vilniusi repülőtér légterét is lezárták. Gitanas Nauseda államfőt és Inga Ruginiene kormányfőt biztonságos helyre vitték, emellett kiürítési intézkedést rendeltek el a Seimas, vagyis a litván parlament épületénél is.

Lithuania has issued nationwide air alerts and temporarily suspended operations at Vilnius Airport after multiple drones crossed into its airspace from neighboring Belarus.



The incident comes just one day after several Ukrainian drones,… pic.twitter.com/cYnAjBWF62 — War Radar (@War_Radar2) May 20, 2026

Az orosz–ukrán háború kezdete óta ez volt az első olyan komoly riasztási helyzet, amelynek során egy uniós és NATO-tagország fővárosában élő civileknek és vezetőknek egyaránt menedékhelyre kellett vonulniuk.

A történtek néhány órával azt követően zajlottak, hogy egy NATO-gép megsemmisített egy ukrán drónt Észtország déli térsége felett. Kijev később elnézést kért a „nem szándékos incidensért”, ugyanakkor annak körülményeit nem ismertette.

A növekvő feszültségre egy másik esemény is utalt: a brit hadsereg szerdán arról számolt be, hogy előző hónapban két orosz vadászgép „ismételten és veszélyes módon” elfogott egy brit felderítő repülőt a Fekete-tenger térségében. A brit védelmi tárca szerint az egyik Szu–35-ös annyira megközelítette a fegyvertelen RAF Rivet Joint gépet, hogy működésbe léptek a fedélzeti vészrendszerek, és az automatikus irányítás is kikapcsolt.

A tárca hangsúlyozta, hogy a brit gép nemzetközi légtérben teljesített szolgálatot, mégpedig a NATO keleti védelmi műveleteinek részeként.

Nagyon megrémültek a helyiek

A Vilniusban élő Maryia Malevich arról beszélt, hogy a riasztás hallatán megijedt.

A kollégáimmal lementünk az alsóbb szintre, és nagyjából fél órát vártunk ott

– mondta, hozzátéve, hogy csak ezt követően érkezett értesítés a veszély elmúltáról.

Semmilyen felkészítésünk nem volt, nem tudtuk, hogyan kellene reagálni. És még most sem tudjuk pontosan, mi történt.

Egy másik helyi lakos, Iuliia Dudkina másként élte meg a helyzetet. Elmondása szerint nem ijedt meg, mert Izraelben élő barátainak rendszeresen kell óvóhelyre menniük, férje viszont aggódott.

Nagyon nyugtalan volt, és megkért, hogy vigyem magammal a kutyánkat, és menjek le a mélygarázsba. Így is tettem

– mondta Dudkina. „Rajtam kívül senki nem volt lent, ezért azt gondolom, valójában nem sokan estek pánikba.”