Arra készültek az emberek, hogy nyirokmasszázsra mennek, de nem úgy alakult, ahogy tervezték

A masszőr kezdetben magyarázkodott, ígérgetett és új időpontokat adott, később viszont egyszerűen nem válaszolt az üzenetekre, nem vette fel a telefont.

A debreceni nyomozók módszeresen kezdték felgöngyölíteni az ügyeket. Eddig közel harminc sértettet sikerült azonosítani, őket pár hónap alatt hárommillió forinttal károsította meg a masszőr – részletezi a rendőrségi portál.

A rendőrök május 19-én 27 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Gyanú merült arra vonatkozóan is, hogy a károsultak száma nőni fog az eljárás során.