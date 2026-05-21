Arra készültek az emberek, hogy nyirokmasszázsra mennek, de nem úgy alakult, ahogy tervezték

A masszőr kezdetben magyarázkodott, ígérgetett és új időpontokat adott, később viszont egyszerűen nem válaszolt az üzenetekre, nem vette fel a telefont.
A debreceni nyomozók módszeresen kezdték felgöngyölíteni az ügyeket. Eddig közel harminc sértettet sikerült azonosítani, őket pár hónap alatt hárommillió forinttal károsította meg a masszőr – részletezi a rendőrségi portál.
A rendőrök május 19-én 27 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Gyanú merült arra vonatkozóan is, hogy a károsultak száma nőni fog az eljárás során.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!