A nyomozók pár utcával arrébb igazoltatták a rövid látogatás után távozókat, akik elismerték, hogy drogot vásároltak. A náluk talált droggyanús anyagokat lefoglalták, kábítószer birtoklása miatt indult eljárás velük szemben.
Gyanúsnak tűnt a rendőröknek a nagy sürgés-forgás a zuglói társasház környékén, még ők is meglepődtek azon, amit ott találtak
Gyorsan kinyomozták.
További Belföld híreink
A zuglói nyomozók ezt követően rajtaütöttek a dílereken. A társasházi lakásban elfogtak egy 28 éves nőt és egy 20 éves férfit. A házkutatás során több mint egymillió forintot, arany ékszereket és közel 30 gramm droggyanús, fehér port foglaltak le.
További Belföld híreink
Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki a két gyanúsítottat a XIV. Kerületi Rendőrkapitányságon. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!