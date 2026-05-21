Zelenszkij újratervez: európai segítséggel indítaná újra a megrekedt béketárgyalásokat a kijevi vezetés + videó

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat: egy vonzó ajánlattal készültek Oroszországnak

Andrij Szibiha nyilatkozata alapján Kijev egy vonzó ajánlattal kényszerítené ki a befagyott orosz–ukrán béketárgyalások újraindítását – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk.

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat. Fotó: AFP

Putyin és Zelenszkij egyetért a békeküldöttben, de konkrét személyről nincs egyetértés

Korábban beszámoltunk arról, hogy Európára hárul a feladat, hogy kijelöljön egyetlen olyan küldöttet, aki közvetíthetne az orosz–ukrán béketárgyalások következő fordulóján.

Több lehetséges jelölt neve is felmerült, de egyelőre kérdéses, hogy az uniós döntéshozók képesek lesznek-e közös álláspontot kialakítani, vagy a belső megosztottság miatt elhúzódik a békefolyamat.

A Reuters értesülései szerint mindkét, háborúban álló fél egyetért, hogy nem testületre, hanem egyetlen európai békeküldöttre van szükség. Vlagyimir Putyin korábban Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta erre a szerepre, ám ezt gyorsan elutasították. Az ukrán külügyminiszter ironikusan kommentálta: