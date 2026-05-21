Rendkívüli

Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

béketárgyalásOroszországUkrajnaEurópai Unióorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij újratervez: európai segítséggel indítaná újra a megrekedt béketárgyalásokat a kijevi vezetés + videó

Az ukrán elnök kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy a következő hetekben újrainduljanak a béketárgyalások Oroszországgal, ezúttal európai részvétellel is. Zelenszkij reméli, hogy az Európai Unió is bekapcsolódik a diplomáciai erőfeszítésekbe. A jelentések szerint Kijev a brit, francia és német részvétellel működő E3-formátum újjáélesztését szeretné elérni, mert egyre több kétség merül fel Washington közvetítői szerepének hatékonyságával kapcsolatban. Az ukrán tisztviselők szerint az erősebb európai részvétel fokozhatja a nyomást Moszkván, és új lendületet adhat az elakadt béketárgyalásoknak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 13:25
Zelenszkij reméli, hogy az Európai Unió is bekapcsolódik a diplomáciai erőfeszítésekbe
Zelenszkij reméli, hogy az Európai Unió is bekapcsolódik a diplomáciai erőfeszítésekbe Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalások első fordulóját január 24-én rendezték meg Abu-Dzabiban. A második egyeztetésre februárban, szintén az ugyanott került sor, majd Genfben folytatódtak a megbeszélések. A tárgyalások később megtorpantak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség eszkalálódása, valamint a Donbász, vagyis a Donyec-medencével kapcsolatos viták miatt.

Május 7-én Rusztem Umerov az Egyesült Államokban találkozott Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Az ukrán tisztviselők szerint a tárgyalások középpontjában humanitárius kérdések, valamint a diplomáciai folyamat felgyorsítása áll. Eközben a The Telegraph május 19-én arról számolt be, hogy Kijev a jövőbeli béketárgyalások érdekében újraélesztené azt az európai diplomáciai formátumot, amelyben Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vesz részt.

A lap diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta: az ukrán tisztviselők már nem tekintik az Egyesült Államokat kellően hatékony közvetítőnek az Oroszországgal folytatott tárgyalások során. 

Ezért Volodimir Zelenszkij az úgynevezett E3-formátum újjáélesztésében lát lehetőséget. A beszámoló szerint az ukrán elnök egy közelmúltbeli telefonbeszélgetés során Emmanuel Macronnal is egyeztetett erről, és azt javasolta, hogy a formátumot „további tartalommal” bővítsék. A jelentés szerint Kijev azt szeretné, ha az európai tárgyalók világossá tennék a Kreml számára, hogy a valódi béketárgyalások Oroszország érdekeit is szolgálják, különösen annak fényében, hogy Ukrajna továbbra is képes csapásokat mérni az orosz területek mélyén is.

A telefonos egyeztetés a két elnök között május 16-án, szombaton zajlott le
Az ukrán elnök egy közelmúltbeli telefonbeszélgetés során Emmanuel Macronnal is egyeztetett. Fotó: AFP

Az E3-formátum egy informális diplomáciai együttműködés Franciaország, Németország és Nagy-Britannia között. A mechanizmust eredetileg 2003-ban hozták létre az Irán nukleáris programjáról szóló tárgyalások koordinálására, és később fontos közvetítő szerepet töltött be Teherán, Washington és az ENSZ Biztonsági Tanácsa között.

Az elmúlt években az E3-formátum szerepe az iráni kérdésen túlra is kiterjedt: ma már a szankciós politika, az európai biztonság, valamint a tágabb értelemben vett közel-keleti ügyek összehangolásában is fontos fórumként működik.

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat: egy vonzó ajánlattal készültek Oroszországnak

Andrij Szibiha nyilatkozata alapján Kijev egy vonzó ajánlattal kényszerítené ki a befagyott orosz–ukrán béketárgyalások újraindítását – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Egyre nagyobb a lázadás Ursula von der Leyen ellen Brüsszelben
Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat. Fotó: AFP

Putyin és Zelenszkij egyetért a békeküldöttben, de konkrét személyről nincs egyetértés

Korábban beszámoltunk arról, hogy Európára hárul a feladat, hogy kijelöljön egyetlen olyan küldöttet, aki közvetíthetne az orosz–ukrán béketárgyalások következő fordulóján. 

Több lehetséges jelölt neve is felmerült, de egyelőre kérdéses, hogy az uniós döntéshozók képesek lesznek-e közös álláspontot kialakítani, vagy a belső megosztottság miatt elhúzódik a békefolyamat. 

A Reuters értesülései szerint mindkét, háborúban álló fél egyetért, hogy nem testületre, hanem egyetlen európai békeküldöttre van szükség. Vlagyimir Putyin korábban Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta erre a szerepre, ám ezt gyorsan elutasították. Az ukrán külügyminiszter ironikusan kommentálta:

Ilyen alapon akár az oroszbarát színészek, Steven Seagal vagy Gérard Depardieu neve is felmerülhetne.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with the Russian media in Bishkek on November 27, 2025. (Photo by Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP)
Az orosz álláspont változik a béketárgyalások terén. Fotó: AFP

Változik az orosz álláspont a béketárgyalások kapcsán

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábbi megszólalásaiban szigorú feltételekhez kötötte az orosz–ukrán háború rendezését, és több alkalommal is hangsúlyozta, hogy érdemi tárgyalás csak akkor képzelhető el, ha Moszkva alapvető követelései teljesülnek. Május 18-án a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov már azt mondta, hogy 

az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezését célzó, amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások jelenleg szünetelnek, de Moszkva reméli, hogy a folyamat újraindul.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Antónió Costa és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu