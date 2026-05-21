Zelenszkij újratervez: európai segítséggel indítaná újra a megrekedt béketárgyalásokat a kijevi vezetés + videó

Az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalások első fordulóját január 24-én rendezték meg Abu-Dzabiban. A második egyeztetésre februárban, szintén az ugyanott került sor, majd Genfben folytatódtak a megbeszélések. A tárgyalások később megtorpantak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség eszkalálódása, valamint a Donbász, vagyis a Donyec-medencével kapcsolatos viták miatt.
Május 7-én Rusztem Umerov az Egyesült Államokban találkozott Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Az ukrán tisztviselők szerint a tárgyalások középpontjában humanitárius kérdések, valamint a diplomáciai folyamat felgyorsítása áll. Eközben a The Telegraph május 19-én arról számolt be, hogy Kijev a jövőbeli béketárgyalások érdekében újraélesztené azt az európai diplomáciai formátumot, amelyben Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vesz részt.
A lap diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írta: az ukrán tisztviselők már nem tekintik az Egyesült Államokat kellően hatékony közvetítőnek az Oroszországgal folytatott tárgyalások során.
