Zelenszkij tizenkilencre lapot kért, folytatja a háborút

Zelenszkij úgy fogalmazott: „Ezrek, tízezrek vesztették életüket ezen az úton, Ukrajna ezen részének védelmében”, ezért Kijev számára elfogadhatatlan bármilyen olyan javaslat, amely csapatkivonást vagy területi engedményt írna elő. Az elnök szerint az ilyen elképzelések hihetetlenek – számol be róla az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)

A kijelentés azután hangzott el, hogy Svájcban amerikai közvetítéssel egyeztettek a felek az immár lassan negyedik éve tartó, Oroszország által indított háború lezárásáról. Zelenszkij szerint a technikai részletekben – például egy lehetséges tűzszünet ellenőrzésének módjáról – sikerült közelebb kerülni az álláspontokhoz, a politikai kérdésekben, mindenekelőtt a területi vitákban azonban továbbra is nagy az ellentét.