Zelenszkij tizenkilencre lapot kért, folytatja a háborút

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy brit televíziónak adott interjúban világossá tette: Ukrajna nem vonul ki a Donyecki terület általa ellenőrzött részeiről, és a béketárgyalások érdekében sem hajlandó területeket átengedni Oroszországnak. Az államfő hangsúlyozta, hogy a Donbász ügye nem pusztán földrajzi kérdés, hanem a függetlenségről és az ott élő emberekről szól.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 7:47
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Zelenszkij úgy fogalmazott: „Ezrek, tízezrek vesztették életüket ezen az úton, Ukrajna ezen részének védelmében”, ezért Kijev számára elfogadhatatlan bármilyen olyan javaslat, amely csapatkivonást vagy területi engedményt írna elő. Az elnök szerint az ilyen elképzelések hihetetlenek – számol be róla az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)

A kijelentés azután hangzott el, hogy Svájcban amerikai közvetítéssel egyeztettek a felek az immár lassan negyedik éve tartó, Oroszország által indított háború lezárásáról. Zelenszkij szerint a technikai részletekben – például egy lehetséges tűzszünet ellenőrzésének módjáról – sikerült közelebb kerülni az álláspontokhoz, a politikai kérdésekben, mindenekelőtt a területi vitákban azonban továbbra is nagy az ellentét.

Az ukrán elnök úgy véli, tartós megállapodás csak akkor születhet, ha azt szilárd biztonsági garanciák támasztják alá, amelyek garantálják, hogy a nemzetközi közösség – vagy egyes államok – fellépnek, amennyiben Oroszország ismét agressziót indítana. A személyes bizalom lehetőségét kizárta, és hangsúlyozta: Ukrajna számára nem ígéretekre, hanem intézményesített garanciákra van szükség.

Zelenszkij a háború belpolitikai hatásairól is beszélt. Közölte, hogy a hatályos ukrán jogszabályok hadiállapot idején nem engedik országos választások megtartását, ugyanakkor jelezte: amennyiben sikerülne legalább két hónapos tűzszünetet elérni, kezdeményezné a parlamentnél a vonatkozó törvény módosítását.

Az interjúban az államfő a nemzetközi sportban tapasztalható, szerinte alkalmazott „kettős mércét” is bírálta. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ukrán sportolót egy háborús emlékszimbólum miatt kizártak a téli olimpiáról, miközben orosz és belarusz versenyzők indulását több nemzetközi szervezet is jóváhagyta.

Az egyeztetések a tervek szerint Svájcban folytatódnak.

A Donyec-medence, közismertebb nevén a Donbász, Kelet-Ukrajna történelmi, kulturális és gazdasági térsége, amely a Donyec folyóról kapta a nevét. A leggyakoribb értelmezés szerint a Donyecki és a Luhanszki területet foglalja magában, bár pontos határait hivatalosan sosem rögzítették, és a történelmi szénmedence egyes részei a mai Dnyipropetrovszki területre, illetve Dél-Oroszországba is benyúltak. A régió a 19. század végétől vált meghatározó szénbányászati és nehézipari központtá, egyben a zaporizzsjai és a doni kozákok határvidékének is számított.

A 2014-es ukrajnai események és az orosz beavatkozás után a térségben oroszbarát megmozdulások kezdődtek, amelyek fegyveres összecsapásokba torkolltak az ukrán kormányerők és a szeparatisták között. A felkelők kikiáltották a nemzetközileg el nem ismert Donyecki és Luhanszki Népköztársaságot. A háború előtt a Donbász az egyik legsűrűbben lakott ukrajnai régió volt, központja Donyeck; jelenleg a Donyecki terület ideiglenes közigazgatási központja Kramatorszk, a Luhanszki területé pedig Szjevjerodoneck.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

