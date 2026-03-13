Magyar Péterék kétségbeesetten próbálják elterelni Zelenszkij zsarolásáról a figyelmet

– Miközben az ukrán elnök nyíltan fenyegető hangnemben nyilatkozik, nehezen értelmezhető az orosz beavatkozással való riogatás – mutatott rá a VSquare, illetve a The Financial Times cikke kapcsán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt , a brit lap értesülései szerint Moszkva csapatot küldött Budapestre, hogy beavatkozzon a 2026-os magyar parlamenti választásba, és segítse Orbán Viktor hatalmon maradását.

Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor (Fotó: Olivier Hoslet/MTI/EPA)

Deák Dániel emlékeztetett, az elmúlt években Európában és az Egyesült Államokban is többször bebizonyosodott: az orosz beavatkozás emlegetése sokszor inkább volt politikai kommunikációs eszköz, mint valós veszély. Példaként megemlítette Donald Trumpot, ugyanis a 2016-os kampánya idején őt azzal vádolták, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök segítette. Ám később kiderült, hogy ezek az állítások nem feleltek meg a valóságnak. – Emiatt az „orosz kártya” sokak szemében már hitelét vesztette – mutatott rá a vezető elemző.

Gyenge lábakon állnak a vádak

Deák Dániel szerint az utóbbi időben „kiszivárgott” dokumentumok és titkos tervek emlegetése inkább arról szól, hogy eltereljék a figyelmet arról a súlyos kérdésről, amely Magyarország energiaellátását is érinti. – Úgy tűnik azonban, hogy ez a próbálkozás eddig nem volt sikeres. A bemutatott dokumentumok és állítások meglehetősen gyengének tűnnek – jegyezte meg.

Azóta a nemzetbiztonsági bizottság is cáfolta a hírt, s az ügyben már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt. – Ez egy álhír, semmilyen valóságalapja nincsen – szögezte le újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető a Kormányinfón. Az állítólagos orosz beavatkozásról szóló cikk ugyanis három orosz tisztről és egy megnevezett személyről szól. – Utóbbi viszont nincs és nem is volt soha Magyarországon, mint ahogy a titkosszolgálatoknak arról is pontos információjuk van, hogy semmilyen más orosz szolgálati tiszt Magyarországra nem érkezett – mondta a tárcavezető.

Magyar Péternek kellemetlen a helyzet

A vezető elemző ráadásul emlékeztetett arra is, nem az orosz elnök fenyegette meg halálosan a magyar miniszterelnököt, hanem az ukrán. Szerinte az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök világossá tette: a Barátság kőolajvezeték kapcsán politikai zsarolásról van szó, már Magyar Péternek is kellemetlen.

„Egyértelművé vált, hogy a Tisza vezetője összejátszik az ukránokkal, ezért kétségbeesetten próbálják elterelni erről a figyelmet”

– mutatott rá, hozzátéve: erre volt példa első körben az orosz beavatkozásról, majd a kórházbezárásokról szóló rémhírkeltés is.