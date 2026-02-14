évértékelő beszédOrbán Viktorválasztás2026

Orbán Viktor világosan megmutatta, mi a választások tétje

A miniszterelnök hangsúlyosan bemutatta azokat az intézkedéseket, amelyek közvetlen segítséget jelentenek a magyar családoknak, és ezzel világos különbséget tett a kormány és ellenfelei között – mondta lapunknak Orbán Viktor évértékelő beszédéről Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a miniszterelnök azt is megmutatta, mi forog kockán a következő választáson.

Munkatársunktól
2026. 02. 14. 14:45
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor beszédének legfontosabb eleme, hogy kijelölte a különbséget a Tisza és a Fidesz között: a kormánypárt a hétköznapi, átlag magyar embereknek a képviseletére hivatott – mutatott rá a miniszterelnök évértékelő beszéde kapcsán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunk kérdésére emlékeztetett: Orbán Viktor felsorolta, milyen intézkedések születtek az elmúlt időszakban, ami egy átlag magyar családnak hatalmas segítséget jelentett.

Orbán Viktor évértékelő beszéde (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor évértékelő beszéde (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormány családbarát politikájával szemben viszont Magyar Péterék Brüsszel és a nagytőkés csoportok érdekeit nézik. – Hiszen a Tisza Párt prominens szereplői, akik az Erste Banktól, a nyugati LNG-multiktól vagy a Vodafone-tól érkeztek, személyükben, de gondolkodásmódjukban is ezeknek a nagy tőkéscsoportoknak az érdekeit képviselik, nem pedig a magyar emberekét – mutatott rá Deák Dániel.

A külpolitikában is markáns a különbség

Mint mondta, a miniszterelnök külön oda is szúrt a Tisza Pártnak azzal, hogy kiemelte Tarr Zoltán beismerését, miszerint inkább nem mondanak el mindent a választási kampányban, mert akkor megbuknak. Viccesen utalt arra, hogy nem csoda, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult, hiszen átvették ebben is a helyét – emlékeztetett. A vezető elemző külön kiemelte, hogy a kormányfő a külpolitika kapcsán is világos különbséget tett. 

„Hangsúlyozta, ő szuverén külpolitikát képvisel, nem hajlandó feladni a vétójogot az uniós vitákban. Ezzel szemben nemrég, amikor Orbán Anitát bemutatták, akkor a Tisza külügyminiszter-jelöltje elmondta,  ők nem támogatják a magyar vétópolitikát. Ez is egy világos különbségtétel: szuverén külpolitika kontra behódoló külpolitika”

– emelte ki.

Orbán Viktor tudatosította, hogy mi a választás tétje

A beszédben nagy hangsúlyt kapott az is, hogy mindenkiben tudatosuljon, mi a következő választások tétje. A vezető elemző szerint a kormányfő világossá tette, hogy a választás egyik kulcskérdése Magyarország szuverén külpolitikájának megőrzése. Ez a háború kapcsán békepárti álláspontot jelent: Magyarország nem küld fegyvereket, katonákat, és nem sodorja bele az országot a konfliktusba. Orbán Viktor érzékeltetésképpen arra is rámutatott, hogy ennek a politikának közvetlen hatása van a mindennapi életre: 

amikor a különböző intézkedéseket – például a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatásokat vagy az otthonteremtési programokat – sorolta, azt is hangsúlyozta, hogy ezek a források azért állnak rendelkezésre, mert a kormány a magyar emberekre fordítja az ország erőforrásait.

– A miniszterelnök értelmezésében tehát a választások tétje az is, hogy Magyarország továbbra is ezt az irányt követi-e, és megőrzi-e azt a politikai mozgásteret, amely lehetővé teszi ezeket az intézkedéseket – összegzett Deák Dániel. A vezető elemző közösségi oldalán is megosztotta észrevételeit Orbán Viktor évértékelőjéről, amelyeket öt pontban foglalt össze.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök(Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


