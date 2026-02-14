Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

orbán viktorévértékelőminiszterelnökeurópa

Orbán Viktor szerint 2026 a győzelem éve lesz

Orbán Viktor az idei évértékelő beszédében jelezte: céljuk, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen. A miniszterelnök elmondta, hogy ezzel a munkával még nem végeztek, ezért kell megnyerniük az áprilisi választást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 13:37
A 2026-os év a győzelem éve lesz: a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek és a győzelem éve Magyarországnak – mondta Orbán Viktor az évértékelő beszédében. A miniszterelnök jelezte, hogy a hivatásuk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése.

Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

– tette hozzá.

Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz–KDNP a biztos választás

– jelentette ki a kormányfő.

Emlékeztetett, hogy az elvesztett csaták és háborúk után az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Évtizedekig arra tanítottak bennünket, hogy gyengék legyünk és vesztesek, és törődjünk bele a sorsunkba.

Hát nem!

– szögezte le Orbán Viktor. Majd hangsúlyozta, hogy azért jöttek és arra hívnak mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen. 

Sokat dolgoztunk és jól haladunk, de ezzel a munkával még nem végeztünk. Ezért kell és ezért fogjuk megnyerni az áprilisi választást

– mondta.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


