Orbán Viktor: A Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kizsebelné a családokat

A háború, az uniós döntések és a következő választás sorsa is terítékre került Orbán Viktor heti üzenetében, amelyben a miniszterelnök kemény kritikát fogalmazott meg Brüsszellel szemben.
Vasárnapi hírlevelét azzal kezdte a kormányfő, hogy az évértékelő miatt ezúttal nem tartottak DPK-s háborúellenes gyűlést, amelyet, ígérete szerint, a jövő hétvégén pótolnak.
Brüsszel háborúra készül, mi kimaradunk
A miniszterelnök a heti üzenetében kiemelte, hogy a brüsszeli csúcstalálkozón ismét háborúpárti döntések születtek , és Európa egyre inkább a katonai készülődés irányába halad. Orbán Viktor azt írta:
kilenc országban már kötelező a sorkatonai szolgálat, növekednek a katonai kiadások, és egyes államok csapatküldésről is megállapodtak.
Úgy fogalmazott, Brüsszel eddig közel 200 milliárd eurót költött az ukrajnai háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá.
Ukrajna egyre csak nyeli a pénzt. Most 800 milliárdot követelnek állami működésre és még 700 milliárdot hadseregre
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Szerinte az uniós vezetők nem tudnak választ adni arra, miként lehetne háborúban legyőzni egy atomhatalmat, amit „istenkísértésnek és óriási felelőtlenségnek” nevezett.
Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, nem küldenek fegyvert, pénzt és katonákat Ukrajnába. Azt is kiemelte, hogy
a következő, a 2026-os választások után felálló kormánynak kell majd döntést hoznia háború és béke kérdésében.
Magyarország Európa legbiztonságosabb országa
Évértékelőjére utalva a miniszterelnök azt írta: 2026 a győzelem éve lesz – a családok, a jobboldal, a Fidesz és Magyarország számára egyaránt. Hangsúlyozta, hogy küldetésük az ország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése. Úgy fogalmazott: míg korábban egész Európa hasonló elveket vallott,
ma Nyugaton bizonytalanság és zűrzavar tapasztalható, és senki sem látja, hová vezetnek ezek a folyamatok.
Ezzel szemben Magyarországon rend és biztonság van – írta –, hazánk Európa legbiztonságosabb országa. A cél, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz–KDNP-t nevezte a biztos választásnak.
