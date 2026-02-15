Rendkívüli

Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

orbán viktorbrüsszeltiszaháború

Orbán Viktor: A Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kizsebelné a családokat

Nem küldünk fegyvert, nem küldjük a fiataljainkat – hangsúlyozta Orbán Viktor legfrissebb hírlevelében, amelynek az ukrajnai háború és a 2026-os választás tétje is központi témája.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 12:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború, az uniós döntések és a következő választás sorsa is terítékre került Orbán Viktor heti üzenetében, amelyben a miniszterelnök kemény kritikát fogalmazott meg Brüsszellel szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Vasárnapi hírlevelét azzal kezdte a kormányfő, hogy az évértékelő miatt ezúttal nem tartottak DPK-s háborúellenes gyűlést, amelyet, ígérete szerint, a jövő hétvégén pótolnak.

Brüsszel háborúra készül, mi kimaradunk

A miniszterelnök a heti üzenetében kiemelte, hogy a brüsszeli csúcstalálkozón ismét háborúpárti döntések születtek , és Európa egyre inkább a katonai készülődés irányába halad. Orbán Viktor azt írta: 

kilenc országban már kötelező a sorkatonai szolgálat, növekednek a katonai kiadások, és egyes államok csapatküldésről is megállapodtak. 

Úgy fogalmazott, Brüsszel eddig közel 200 milliárd eurót költött az ukrajnai háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt hagyott jóvá. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár a 62. Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC) rendezvényén
Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Ukrajna egyre csak nyeli a pénzt. Most 800 milliárdot követelnek állami működésre és még 700 milliárdot hadseregre

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Szerinte az uniós vezetők nem tudnak választ adni arra, miként lehetne háborúban legyőzni egy atomhatalmat, amit „istenkísértésnek és óriási felelőtlenségnek” nevezett.

Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, nem küldenek fegyvert, pénzt és katonákat Ukrajnába. Azt is kiemelte, hogy 

a következő, a 2026-os választások után felálló kormánynak kell majd döntést hoznia háború és béke kérdésében.

Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

Évértékelőjére utalva a miniszterelnök azt írta: 2026 a győzelem éve lesz – a családok, a jobboldal, a Fidesz és Magyarország számára egyaránt. Hangsúlyozta, hogy küldetésük az ország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése. Úgy fogalmazott: míg korábban egész Európa hasonló elveket vallott, 

ma Nyugaton bizonytalanság és zűrzavar tapasztalható, és senki sem látja, hová vezetnek ezek a folyamatok.

Ezzel szemben Magyarországon rend és biztonság van – írta –, hazánk Európa legbiztonságosabb országa. A cél, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz–KDNP-t nevezte a biztos választásnak.

Az olajbiznisz és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

A miniszterelnök szerint az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani Magyarországon. Úgy fogalmazott: 

ha a „Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció” hatalomra kerülne, az a családok kárára történne, és veszélybe sodorná a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az otthonteremtést.

Magyar Péter a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel
Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Orbán Viktor azt írta, ezt kell megakadályozni áprilisban. Hozzátette: a magyarok nem akarnak migrációt, háborút vagy genderpropagandát, és nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket. Szerinte a munkából élők, az idősek, a fiatalok és a családok a kormány oldalán állnak.

Jelentősen csökkentek az üzemanyagárak

A kormányfő gazdasági kérdésekre is kitért hírlevelében. Nyolcéves mélypontra süllyedt az infláció – írta a miniszterelnök. Közlése szerint 

2026 januárjában a fogyasztói árak 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ami 2018 óta a legalacsonyabb érték. 

Hangsúlyozta, hogy az infláció a jegybanki célsáv alá került.

Kiemelte azt is, hogy több alapvető élelmiszer – például a margarin, a tej és a liszt – ára csökkent, az üzemanyagok pedig egy év alatt 12,3 százalékkal lettek olcsóbbak.

Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!

– zárta heti hírlevelét a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu