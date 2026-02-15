Magyar PéterMüncheni Biztonsági KonferenciaTisza PártOrbán Viktor

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között + videó

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között: Magyar Péter a bajor városban a Zelenszkij-terv mellé állt. A Tisza Párt elnöke mindezt egy videóban is egyértelművé tette, amelyben gúnyos megjegyzésekkel illette Orbán Viktort.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 9:34
Magyar Péter a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel Forrás: AFP
A Tisza Párt elnöke a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel, és Volodimir Zelenszkij tervének megvalósítását támogatja. Véleménye szerint fel kell adni az önálló külpolitikai mozgásteret, a háborús irányvonal mellé kell állni, valamint hozzá kell járulni Ukrajna európai uniós csatlakozásához és további finanszírozásához.

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között (Fotó: AFP)

Magyar Péter egy videóban gúnyos szavakkal illette a miniszterelnököt,

azt állítva, hogy a pártkongresszuson már teljesen elszakadt a valóságtól, és nem létező fenyegetésekkel riogatva vív képzeletbeli harcot. 

Szerinte Orbán Viktor éppen Brüsszelt tette meg aktuális ellenfélnek, mert – ahogy fogalmazott – mindig szükség van egy új ellenségképre.

A Tisza Párt a Zelenszkij-terv végrehajtását támogatja

Magyar Péter a Zelenszkij-terv végrehajtását támogatja, és ezzel a brüsszeli–varsói irányvonal mellé áll. Félő, hogy a mindenben a brüsszeli ukáznak engedelmeskedő Magyar Péter Magyarországot is belerántaná a háború támogatói közé, a lakosságra hárítva annak anyagi és akár emberi áldozatát.

Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Rutte: Minden tagállam maga döntheti el, tárgyal-e Oroszországgal

