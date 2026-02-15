Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között + videó

A Tisza Párt elnöke a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel, és Volodimir Zelenszkij tervének megvalósítását támogatja. Véleménye szerint fel kell adni az önálló külpolitikai mozgásteret, a háborús irányvonal mellé kell állni, valamint hozzá kell járulni Ukrajna európai uniós csatlakozásához és további finanszírozásához.

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között (Fotó: AFP)

Magyar Péter egy videóban gúnyos szavakkal illette a miniszterelnököt,

azt állítva, hogy a pártkongresszuson már teljesen elszakadt a valóságtól, és nem létező fenyegetésekkel riogatva vív képzeletbeli harcot.

Szerinte Orbán Viktor éppen Brüsszelt tette meg aktuális ellenfélnek, mert – ahogy fogalmazott – mindig szükség van egy új ellenségképre.