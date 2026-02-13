Merz még csak nem is titkolja, az áprilisi választásoktól várja az ukrán csatlakozás felgyorsítását

Mint megírtuk, a bajor fővárosban, a Bayerischer Hof szállodában kezdődött meg a Müncheni Biztonsági Konferencia (Munich Security Conference). A fórum egyik leginkább várt felszólalója Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki már érkezésekor erős üzenetet fogalmazott meg.
Mint mondta: a világ „nagyon gyorsan változik”, a régi korszak lezárult, és egy új geopolitikai éra kezdődött, amelyben minden szereplőnek újra kell gondolnia saját helyét és felelősségét.
A konferencia egyik központi témája Ukrajna jövője. A rendezvény keretében megnyílt az úgynevezett „Ukrajna-ház”, ahol külön események foglalkoznak az ország katonai, gazdasági és politikai kilátásaival. A programokon részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán külügyminiszter is.
