Merz még csak nem is titkolja, az áprilisi választásoktól várja az ukrán csatlakozás felgyorsítását

Friedrich Merz német kancellár a müncheni konferencián az EU bővítési kilátásaira is kitért, miután Montenegró elnöke kérdést tett fel a témában. Elismerte, hogy „egyre kényelmetlenebbül érzi magát” amiatt, hogy az Európai Unió nem képes érdemi előrelépést felmutatni a csatlakozási folyamatban.

Friedrich Merz német kancellár Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is blokkolja, „de ezt le kell küzdenünk”.