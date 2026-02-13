választásUkrajnaMerzMagyarországkonferencia

Merz még csak nem is titkolja, az áprilisi választásoktól várja az ukrán csatlakozás felgyorsítását

A Müncheni Biztonsági Konferencián Friedrich Merz az Európai Unió bővítéséről beszélve kijelentette: nem akarja „elveszíteni” az EU-tagjelölt országokat, ugyanakkor új stratégiát sürgetett a csatlakozási folyamat felgyorsítására. A német kancellár utalt arra is, hogy az áprilisi magyar parlamenti választások után megnyílhat az út az ukrán csatlakozási tárgyalások következő fejezetei előtt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 17:21
Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP
Friedrich Merz német kancellár a müncheni konferencián az EU bővítési kilátásaira is kitért, miután Montenegró elnöke kérdést tett fel a témában. Elismerte, hogy „egyre kényelmetlenebbül érzi magát” amiatt, hogy az Európai Unió nem képes érdemi előrelépést felmutatni a csatlakozási folyamatban.

Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is blokkolja, „de ezt le kell küzdenünk”.

Az áprilisban esedékes választások után remélhetőleg megnyílhatnak a következő fejezetek, és egyre közelebb kerülhetnek az EU-hoz

– utalt az áprilisi magyar parlamenti választásokra.

Mint megírtuk, a bajor fővárosban, a Bayerischer Hof szállodában kezdődött meg a Müncheni Biztonsági Konferencia (Munich Security Conference). A fórum egyik leginkább várt felszólalója Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki már érkezésekor erős üzenetet fogalmazott meg.

Mint mondta: a világ „nagyon gyorsan változik”, a régi korszak lezárult, és egy új geopolitikai éra kezdődött, amelyben minden szereplőnek újra kell gondolnia saját helyét és felelősségét.

A konferencia egyik központi témája Ukrajna jövője. A rendezvény keretében megnyílt az úgynevezett „Ukrajna-ház”, ahol külön események foglalkoznak az ország katonai, gazdasági és politikai kilátásaival. A programokon részt vesz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán külügyminiszter is. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

