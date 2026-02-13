Weber közelebb hozná Ukrajnát az EU-hoz – katonákat is küldene + videó

A Müncheni Biztonsági Konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban (BR) sugárzott különkiadásban Weber hangsúlyozta, hogy az Európai Unión belüli szorosabb együttműködés és egységes fellépés nélkül nem garantálható a kontinens békéje. Úgy vélte, nagyobb „európai elszántságra” van szükség.

Weber közelebb hozná Ukrajnát az EU-hoz – katonákat is küldene Fotó: AFP

A beszélgetésben megszólaló Peter R. Neumann politológus borúlátóan nyilatkozott a formálódó új világrendről. Úgy fogalmazott, az új rendszer alighanem „kevésbé lesz európai, kevésbé demokratikus és kevésbé nyugati”. Emellett figyelmeztetett Donald Trump kiszámíthatatlanságára is. Neumann szerint Trump mindenekelőtt a gyors és kézzelfogható eredményekben érdekelt. Hozzátette: most ugyan jut ideje a témára, de ez rövid időn belül megváltozhat. Véleménye szerint ebből az következik, hogy Európának az amerikai folyamatoktól függetlenül is meg kell tudnia állni a saját lábán.

Weber ugyanakkor úgy látta, Trump olyan kérdéseket vet fel, amelyekre valójában Európának kellett volna válaszolnia.

Mint mondta: az amerikai elnök egyfajta tükör, amely arra kényszeríti a kontinens vezetőit, hogy elvégezzék a házi feladatukat.