Rendkívüli

Manfred Weber

Weber közelebb hozná Ukrajnát az EU-hoz – katonákat is küldene + videó

Manfred Weber, az Európai Néppárt hungarofób vezetője a müncheni biztonsági konferencia előtt interjút adott, amelyben határozottabb európai fellépést sürgetett. A politikus szerint a washingtoni kiszámíthatatlanság közepette Európának saját kezébe kell vennie biztonságának alakítását. Weber megerősítette azon szándékát, hogy Ukrajnát közelebb hozza az EU-tagsághoz, és nem zárta ki német katonák európai missziókban való részvételét sem.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 12:57
Manfred Weber, az Európai Néppárt hungarofób vezetője a közelgő Müncheni biztonsági konferencia előtt interjút adott Forrás: AFP
A Müncheni Biztonsági Konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban (BR) sugárzott különkiadásban Weber hangsúlyozta, hogy az Európai Unión belüli szorosabb együttműködés és egységes fellépés nélkül nem garantálható a kontinens békéje. Úgy vélte, nagyobb „európai elszántságra” van szükség.

Weber közelebb hozná Ukrajnát az EU-hoz – katonákat is küldene
Weber közelebb hozná Ukrajnát az EU-hoz – katonákat is küldene Fotó: AFP

A beszélgetésben megszólaló Peter R. Neumann politológus borúlátóan nyilatkozott a formálódó új világrendről. Úgy fogalmazott, az új rendszer alighanem „kevésbé lesz európai, kevésbé demokratikus és kevésbé nyugati”. Emellett figyelmeztetett Donald Trump kiszámíthatatlanságára is. Neumann szerint Trump mindenekelőtt a gyors és kézzelfogható eredményekben érdekelt. Hozzátette: most ugyan jut ideje a témára, de ez rövid időn belül megváltozhat. Véleménye szerint ebből az következik, hogy Európának az amerikai folyamatoktól függetlenül is meg kell tudnia állni a saját lábán.

Weber ugyanakkor úgy látta, Trump olyan kérdéseket vet fel, amelyekre valójában Európának kellett volna válaszolnia. 

Mint mondta: az amerikai elnök egyfajta tükör, amely arra kényszeríti a kontinens vezetőit, hogy elvégezzék a házi feladatukat.

Biztonsági garanciák Ukrajnának

A német Web magazin beszámolója szerint az interjúban külön hangsúlyt kapott, milyen szerepet vállalhat Európa Ukrajna jövőbeli biztonságában. 

Weber világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani – ez nem működik.

Weber nem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban. Szerinte a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét. Hangsúlyozta: 

Európa biztonságáról van szó, ami egyben Németország és Bajorország biztonságát is jelenti.

A háború nap mint nap újabb életeket követel
Weber a katonai kérdéseken túl az ukrajnai háború politikai vonatkozásaira is kitért Fotó: AFP

Ukrajna kilátásai

Weber a katonai kérdéseken túl az ukrajnai háború politikai vonatkozásaira is kitért. Megfogalmazása szerint 

Ukrajna az orosz agresszióval szembeni ellenállásával nem csupán saját szuverenitását, hanem Európa szabadságát is védi. 

„Az ukránok ezért megérdemlik a tisztességes perspektívát” – tette hozzá Weber. Ezzel megerősítette azon szándékát, hogy Ukrajnát közelebb hozza az EU-tagsághoz.

Pénteken veszi kezdetét a konferencia a müncheni Hotel Bayerischer Hof épületében, ahol mintegy negyven állam- és kormányfő jelenlétére számítanak. Weber biztos benne, hogy a tanácskozások középpontjában Európa biztonsága és Ukrajna támogatása áll majd.

Az ukrán elemző biztos benne, hogy Magyar Péterrel meg fogják találni a kompromisszumot
Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról Fotó: AFP

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy az Európai Néppárt mindenképpen kiterjesztené a minősített többségű döntéshozatalt, amivel elhárítanák az akadályt például Ukrajna további háborús támogatása elől, valamint életre keltenék a lisszaboni szerződés katonai szolidaritási záradékát, amely erősebb, mint a NATO-szerződés 5. cikkelye – többek között ez derült ki Manfred Weber keddi sajtótájékoztatóján. 

Az Európai Néppárt vezetője azt is egyértelművé tette: támogatják a gazdák tönkretételével járó Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, ami azt is megerősíti, hogy csupán színjáték volt a Tisza Párt ellenkezése a januári szavazáson az Európai Parlamentben.

Borítókép: Manfred Weber

