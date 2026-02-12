ZelenszkijUkrajnatagjelölti státuszUkrajna EU-csatlakozásaOrbán Viktor

Zelenszkij nem áll le: konkrét dátumot követel az EU-s csatlakozásra + videó

– Ukrajna mindent megtesz azért, hogy technikailag készen álljon az európai uniós tagságra 2027-re – jelentette ki az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta: nem általános ígéretekre, hanem pontosan meghatározott időpontra van szükség. Szerinte dátum nélkül Moszkva – akár európai szereplőkön keresztül – megpróbálhatja akadályozni a folyamatot.

2026. 02. 12. 16:02
Zelenszkij nem áll le: konkrét dátumot követel az EU-s csatlakozásra Forrás: AFP
Az RBC-Ukraine beszámolója szerint Zelenszkij újságírói kérdésekre válaszolva beszélt arról, hogyan látja a csatlakozási folyamatot a következő években. Szavai alapján Kijev a legfontosabb feltételeket teljesíteni akarja a megjelölt időpontra, a tagállamok véleménye viszont megoszlik a tervekről. Magyarország egyértelműen elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, nem véletlenül akarják félreállítani a jelenlegi magyar kormányt. 

Zelenszkij arról beszélt, hogyan látja a csatlakozási folyamat következő éveit
Zelenszkij arról beszélt, hogyan látja a csatlakozási folyamat következő éveit Fotó: AFP

Az elnök úgy fogalmazott, sok pletykát hallani a bővítésről, de ezekkel kapcsolatban óvatos. Azt tartja lényegesnek, hogy Ukrajna elvégezze a házi feladatát, és 2027-re felkészüljön a belépésre. Mint mondta, minimum a kulcsterületeken eredményt akarnak felmutatni, emellett pedig konkrét dátumot szeretne látni, írja a Gordon nevű ukrán lap.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy ha az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti esetleges megállapodások nem rögzítenek világos időkeretet, akkor Moszkva szerinte mindent meg fog tenni a folyamat lassításáért vagy megakasztásáért.

Hozzátette, ezt nem feltétlenül közvetlenül, hanem európai szereplőkön keresztül is megpróbálhatja Moszkva.

Emlékeztetett arra, hogy korábban is voltak már nehézségek. Példaként említette, hogy egyes csatlakozási fejezetek megnyitása körül is komoly viták alakultak ki, és a tagjelölti státus megszerzését is hosszas küzdelem előzte meg. 

Úgy látja, a további lépések még bonyolultabbak lehetnek.

Az ukrán vezető szerint az uniós folyamat nem pusztán gazdasági vagy politikai kérdés, hanem biztonsági jelentősége is van. 

Úgy véli, az EU-hoz való közeledés garanciát jelent az ország számára, ezért is ragaszkodik ahhoz, hogy a menetrend egyértelmű legyen.

Zelenszkij megemlítette azt is, hogy aláírt egy húszpontos tervet, amely a háború lezárásának irányait rögzíti. Értelmezése szerint ez a dokumentum szintén azt szolgálja, hogy az ukrán társadalom biztosítékot kapjon: a csatlakozásnak kézzelfogható, meghatározott időpontja lesz.

Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül az ukrán elnök újabb követeléseit. Zelenszkijnek címezve az X-oldalán azt írta: 

Tisztelt Elnök úr! Ön fordítva ül a lovon. Az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat. A feltételeket a tagállamok szabják meg – nem a tagjelölt országok.

Zelenszkij brutális döntést hozott: mostantól a hatvan év felettiek is besorozhatók

Ukrajnában a hadsereg drámai létszámhiánnyal küzd, ezért tovább tágítják a mozgósítás kereteit: a jövőben már a hatvan év feletti férfiak is beléphetnek a hadseregbe egyéves szerződéssel. A döntést Volodimir Zelenszkij kedden aláírt rendelete teszi lehetővé, amely a hadiállapot idejére módosítja a katonai szolgálat szabályait.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

A transznemű elkövető…

Bayer Zsolt avatarja

Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

