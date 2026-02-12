Zelenszkij nem áll le: konkrét dátumot követel az EU-s csatlakozásra + videó

Az RBC-Ukraine beszámolója szerint Zelenszkij újságírói kérdésekre válaszolva beszélt arról, hogyan látja a csatlakozási folyamatot a következő években. Szavai alapján Kijev a legfontosabb feltételeket teljesíteni akarja a megjelölt időpontra, a tagállamok véleménye viszont megoszlik a tervekről. Magyarország egyértelműen elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, nem véletlenül akarják félreállítani a jelenlegi magyar kormányt.

Zelenszkij arról beszélt, hogyan látja a csatlakozási folyamat következő éveit Fotó: AFP

Az elnök úgy fogalmazott, sok pletykát hallani a bővítésről, de ezekkel kapcsolatban óvatos. Azt tartja lényegesnek, hogy Ukrajna elvégezze a házi feladatát, és 2027-re felkészüljön a belépésre. Mint mondta, minimum a kulcsterületeken eredményt akarnak felmutatni, emellett pedig konkrét dátumot szeretne látni, írja a Gordon nevű ukrán lap.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy ha az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti esetleges megállapodások nem rögzítenek világos időkeretet, akkor Moszkva szerinte mindent meg fog tenni a folyamat lassításáért vagy megakasztásáért.

Hozzátette, ezt nem feltétlenül közvetlenül, hanem európai szereplőkön keresztül is megpróbálhatja Moszkva.