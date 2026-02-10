kényszersorozáskatonai toborzásZelenszkijorosz-ukrán háború

Ukrajnában tovább tágítják a mozgósítás kereteit: a jövőben már a hatvan év feletti férfiak is beléphetnek a hadseregbe egyéves szerződéssel. A döntést Volodimir Zelenszkij kedden aláírt rendelete teszi lehetővé, amely a hadiállapot idejére módosítja a katonai szolgálat szabályait.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 10. 23:59
Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi, hogy 60 év feletti férfiak is teljesíthessenek katonai szolgálatot egyéves szerződés alapján, számolt be róla az Interfax hírügynökség.

Zelenszkij döntött: mostantól a hatvan év felettiek is besorozhatók Fotó: AFP

Az ukrán elnök honlapján közzétett dokumentum szerint olyan kiegészítés kerül a katonai szolgálatról szóló törvénybe, miszerint „60 év feletti személyeket a hadiállapot ideje alatt egyéves szerződéssel katonai szolgálatra vehetnek fel”.

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Eközben a kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek. Egy mai felvételhez csatolt leírás szerint Hmelnickijben ismét konfliktus alakult ki a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai, a rendőrség és civilek között egy erőszakos mozgósítási kísérlet közben.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. Súlyos visszaélésekre derült fény: lapunk korábban beszámolt róla, hogy egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. 

A TCK tisztjei ráadásul néha úgy bánnak az emberekkel, mint az állatokkal. 

Az orosz erők törnek előre, Zelenszkij külföldiekkel erősítene

Lapunk tegnap arról is beszámolt, hogy Zelenszkij aláírta azt a törvényt, amely alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában.

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt.   Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép:  Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

