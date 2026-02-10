Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi, hogy 60 év feletti férfiak is teljesíthessenek katonai szolgálatot egyéves szerződés alapján, számolt be róla az Interfax hírügynökség.

Zelenszkij döntött: mostantól a hatvan év felettiek is besorozhatók Fotó: AFP

Az ukrán elnök honlapján közzétett dokumentum szerint olyan kiegészítés kerül a katonai szolgálatról szóló törvénybe, miszerint „60 év feletti személyeket a hadiállapot ideje alatt egyéves szerződéssel katonai szolgálatra vehetnek fel”.

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Eközben a kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek. Egy mai felvételhez csatolt leírás szerint Hmelnickijben ismét konfliktus alakult ki a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai, a rendőrség és civilek között egy erőszakos mozgósítási kísérlet közben.