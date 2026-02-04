Negyvenezer dollárért a határon túl: iparág épült az ukrán katonák kimenekítésére + videó
Súlyos visszaélésekre derült fény Ukrajnában: egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. Nem csoda, hogy az ukrán katonák meneküli akartak: egyes statisztikák szerint átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn.
Az ukrán hatóságok beszámolója szerint egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért – mintegy tizenhárommillió forintért – juttatott ki ukrán katonákat külföldre közvetlenül az alakulatokból. A rendvédelmi szervek egy, a katonai szolgálat kijátszására épülő rendszert számoltak fel, az ügyben eddig hét embert vettek őrizetbe. Két katonát is letartóztattak, akik igénybe vették ezeket a szolgáltatásokat – írja a Stana.
A Hírado.hu beszámolója alapján a hálózat konkrét „csomagokat” kínált a katonáknak. Tizenhatezer dollárért segítettek elhagyni a katonai egységet, és az országon belül bárhová eljutni, míg negyvenezer dollárért azonnali külföldre távozást intéztek.
A Censor beszámolója alapján az egyik csoportot a Dnyipropetrovszki régióban leplezték le. Mielőtt elhagyták szolgálati helyüket vagy a bázisukat, az érintett katonák kapcsolatba léptek a szervezővel, aki megadta a találkozási pontot. Miután engedély nélkül kiléptek a katonai egységeikből, a kijelölt helyszínre mentek, ahonnan a választott célállomásra szállították őket. A Strana értesülései szerint
a hatóságok nemcsak a szervezőkre csaptak le: két olyan katonát is őrizetbe vettek, akik igénybe vették a szolgáltatást.
A házkutatások során a rendvédelmi szervek készpénzt, több mint két tucat mobiltelefont, bankkártyákat és járműveket foglaltak le. Emellett katonák adatait tartalmazó listák, fényképek és behívólevelek is előkerültek.
A lap felidézte, hogy az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) korábban több olyan rendszert is felszámolt, amelyek célja a katonai szolgálat kijátszása és a hadkötelesek illegális külföldre juttatása volt.
Egy korábbi ügyben egy szervezett hálózat tagjai használaton kívüli gázvezetéken keresztül csempészték át a férfiakat az Európai Unió területére. Egy másik esetben Kárpátalján bukott le egy pénzszállító mikrobusz: a járműben szökésben lévő katonákat vittek át a határon, erről a Stana egy korábbi cikkben számolt be.
Az ukrán törvényhozás különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, ami nem is csoda, hiszen a frontvonalon harcoló ukrán katonák bizonyos kimutatások szerint átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn. Ráadásul hatalmasat zuhant az ukrán férfiak várható élettartama is: az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója augusztusban közzétette a legfrissebb adatait: júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában. A kelet-ukrajnai Bahmut városa a legvéresebb harcok színhelye volt, ahol a háború leghosszabb ideig tartó csatája zajlott. Troy Offenbecker nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos, aki a Donbász régióban az ukrán erőkkel együtt harcolt, a helyszínt húsdarálónak nevezte – írja a Business Insider. Offenbecker az ABC Newsnak nyilatkozva elmondta:
A helyzet a fronton szörnyű, rengeteg az áldozat. Az ukrán katonák élettartama körülbelül négy óra
– mutatott rá akkoriban. Offenbecker a Newsweeknek elmondta, hogy Bahmutot a hátborzongató jelenetek miatt húsdarálónak nevezték.
Zelenszkij emberei senkit nem kímélnek, folytatódnak a brutális emberrablások Ukrajnában
Miközben az ukrán hatóságok és Brüsszel elitje egyaránt szemet hunynak a túlkapások felett, azok következményei egyre tragikusabbak. Az ukrajnai kényszersorozás nemegyszer halálos áldozatokat is követel, nemrégiben ismét egy kárpátaljai magyar férfi esett a brutalitás áldozatává.
Reban Zsoltot az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a meglévő szívproblémái miatt.
