Nem csoda, hogy menekülnek: az ukrán katonák átlagosan négy órát élnek. Fotó: AFP

Az ukrán törvényhozás különböző módokon próbálja növelni a hadsereg létszámát, ami nem is csoda, hiszen a frontvonalon harcoló ukrán katonák bizonyos kimutatások szerint átlagosan mindössze négy órát élnek meg a harcmezőn. Ráadásul hatalmasat zuhant az ukrán férfiak várható élettartama is: az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója augusztusban közzétette a legfrissebb adatait: júliusban újabb hároméves csúcsot ért el az áldozatok száma Ukrajnában. A kelet-ukrajnai Bahmut városa a legvéresebb harcok színhelye volt, ahol a háború leghosszabb ideig tartó csatája zajlott. Troy Offenbecker nyugalmazott amerikai tengerészgyalogos, aki a Donbász régióban az ukrán erőkkel együtt harcolt, a helyszínt húsdarálónak nevezte – írja a Business Insider. Offenbecker az ABC Newsnak nyilatkozva elmondta:

A helyzet a fronton szörnyű, rengeteg az áldozat. Az ukrán katonák élettartama körülbelül négy óra

– mutatott rá akkoriban. Offenbecker a Newsweeknek elmondta, hogy Bahmutot a hátborzongató jelenetek miatt húsdarálónak nevezték.

Zelenszkij emberei senkit nem kímélnek. Fotó: AFP

Zelenszkij emberei senkit nem kímélnek, folytatódnak a brutális emberrablások Ukrajnában

Miközben az ukrán hatóságok és Brüsszel elitje egyaránt szemet hunynak a túlkapások felett, azok következményei egyre tragikusabbak. Az ukrajnai kényszersorozás nemegyszer halálos áldozatokat is követel, nemrégiben ismét egy kárpátaljai magyar férfi esett a brutalitás áldozatává.

Reban Zsoltot az utcáról rabolták el a toborzók, annak ellenére, hogy több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították a szolgálatra a meglévő szívproblémái miatt.

Orbán Viktor közölte, hogy a mai kormányülésen áttekintették az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, és azonnali kiutasítást rendeltek el a kényszersorozásban részt vevő ukrán állampolgárokkal szemben.