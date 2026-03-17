Zsúfolásig megtelt a Dobó tér Egerben, mindenki Orbán Viktor beszédét várja + videó

kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Már lesben állt a sorozófurgon – videón az utcai elhurcolás

Egy Telegramon megosztott felvétel alapján több ukrán férfi erőszakkal hurcolt el egy embert egy utcai vendéglátóhely elől. A beszámolók szerint ismét felléptek a sorozók.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 17:01
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Egy, a közösségi médiában megosztott videón az látható, ahogy az ukrán sorozók egy embert erőszakkal elvisznek az utcáról. A felvétel egy vendéglátóhely előtt készült: a járdán tartózkodó férfit többen megragadják, majd a karjainál és lábainál fogva vonszolják el – írja az Origo.

Ismét erőszakosan léptek fel a sorozók. Forrás: Telegram

A történteket egy, az épületben tartózkodó személy rögzítette. A felvételhez csatolt szöveg ironikusan úgy fogalmaz: „A lényeg, hogy minden törvényesen történjen. Nincs símaszk, mindenkin testkamera van. És természetesen senkit sem kényszerrel tuszkolnak be a buszba.”

Ukrajnában a háború miatt általános mozgósítás van érvényben, ezért a hatóságok folyamatosan toborozzák a hadköteles korú férfiakat. 

Az utóbbi időszakban azonban több olyan felvétel is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a sorozások során kialakuló, kegyetlenül erőszakos jelenetek láthatók.

Egy másik, Dnyipróban készült felvételen szintén több toborzó egy férfit erőszakkal tuszkolt be egy furgonba. A felvételhez azt írták: „Dnyipróban a toborzók elvittek egy fiút, miközben a kutyáját az utcán hagyták.”

Egy másik videón, szintén Dnyipróban, maszkot viselő toborzók gyűjtik össze az utcán az ukrán férfiakat. A lakosok mindennap közvetlenül szembesülnek a kényszersorozás következményeivel.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
