Egy, a közösségi médiában megosztott videón az látható, ahogy az ukrán sorozók egy embert erőszakkal elvisznek az utcáról. A felvétel egy vendéglátóhely előtt készült: a járdán tartózkodó férfit többen megragadják, majd a karjainál és lábainál fogva vonszolják el – írja az Origo.
Már lesben állt a sorozófurgon – videón az utcai elhurcolás
Egy Telegramon megosztott felvétel alapján több ukrán férfi erőszakkal hurcolt el egy embert egy utcai vendéglátóhely elől. A beszámolók szerint ismét felléptek a sorozók.
A történteket egy, az épületben tartózkodó személy rögzítette. A felvételhez csatolt szöveg ironikusan úgy fogalmaz: „A lényeg, hogy minden törvényesen történjen. Nincs símaszk, mindenkin testkamera van. És természetesen senkit sem kényszerrel tuszkolnak be a buszba.”
Ukrajnában a háború miatt általános mozgósítás van érvényben, ezért a hatóságok folyamatosan toborozzák a hadköteles korú férfiakat.
Az utóbbi időszakban azonban több olyan felvétel is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a sorozások során kialakuló, kegyetlenül erőszakos jelenetek láthatók.
Egy másik, Dnyipróban készült felvételen szintén több toborzó egy férfit erőszakkal tuszkolt be egy furgonba. A felvételhez azt írták: „Dnyipróban a toborzók elvittek egy fiút, miközben a kutyáját az utcán hagyták.”
További Külföld híreink
Egy másik videón, szintén Dnyipróban, maszkot viselő toborzók gyűjtik össze az utcán az ukrán férfiakat. A lakosok mindennap közvetlenül szembesülnek a kényszersorozás következményeivel.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!