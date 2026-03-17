Már lesben állt a sorozófurgon – videón az utcai elhurcolás

A történteket egy, az épületben tartózkodó személy rögzítette. A felvételhez csatolt szöveg ironikusan úgy fogalmaz: „A lényeg, hogy minden törvényesen történjen. Nincs símaszk, mindenkin testkamera van. És természetesen senkit sem kényszerrel tuszkolnak be a buszba.”

Ukrajnában a háború miatt általános mozgósítás van érvényben, ezért a hatóságok folyamatosan toborozzák a hadköteles korú férfiakat.

Az utóbbi időszakban azonban több olyan felvétel is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a sorozások során kialakuló, kegyetlenül erőszakos jelenetek láthatók.

Egy másik, Dnyipróban készült felvételen szintén több toborzó egy férfit erőszakkal tuszkolt be egy furgonba. A felvételhez azt írták: „Dnyipróban a toborzók elvittek egy fiút, miközben a kutyáját az utcán hagyták.”