Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozásról. A Telegramon közzétett videó szerint Odessza egyik lakótelepén több toborzó egy férfit erőszakkal hurcolt el, feltehetően közvetlenül az otthonából – számolt be az Origo.
Már az otthon sem szent: Zelenszkij sorozói bárhol lecsapnak
Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozásról. A Telegramra feltöltött videón az látható, hogy toborzók egy férfit erőszakkal hurcolnak el otthonról.
A felvételen az látszik, hogy több ember körbefogja a férfit, majd egy közeli járműhöz vonszolják, és beteszik az autóba. A Telegram-bejegyzésben az áll:
Odesszában a TCK emberei kézen-lábon fogva egyszerűen kivitték a férfit, majd betették az autóba.
Ukrajnában a háború miatt általános mozgósítás van érvényben, ezért a hatóságok folyamatosan toborozzák a hadköteles korú férfiakat. Az utóbbi időszakban azonban több olyan felvétel is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a sorozások során kialakuló kegyetlenül erőszakos jelenetek láthatók.
Nemrég például Dnyipróban készült videó, amelyen maszkos sorozók az utcán, erőszakot alkalmazva fogják el az ukrán férfiakat.
Korábban egy fiatal férfi a toborzók elől menekülve egy forgalmas úttestre futott, és a járművek között próbált átjutni a túloldalra, ám nem járt sikerrel: egy autó elütötte.
Kropivnickij városában pedig a TCK munkatársai egy férfit erőszakkal tuszkoltak be egy autó hátsó ülésére.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Európa arra kérte Zelenszkijt, hogy még másfél-két évig harcoljon, és pénzt is ígért érte
A hírek szerint az ukrán vezetésen belül is vita van arról, meddig húzódhat el a háború.
Szijjártó Péter: Az Európai Unió ma nem csak politikai és gazdasági, hanem lelki válságot is átél
A liberális fősodornak van egy olyan politikai irányvonala, amely Európát el akarja szakítani azoktól a gyökerektől, amik mentén azt megalapították.
Magas rangú ukrán titkosszolgálati tiszt szállt be a magyar választásokba
Viktor Jagun nyíltan bírálta a közösségi médiában a magyar kormányfőt és a Fideszt.
Az európai fegyvergyártás ütemének növelését sürgeti a lengyel védelmi miniszter
A miniszter szerint elkerülhetetlen az európai fegyvergyártás ütemének jelentős növelése.
