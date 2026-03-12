Már az otthon sem szent: Zelenszkij sorozói bárhol lecsapnak

A felvételen az látszik, hogy több ember körbefogja a férfit, majd egy közeli járműhöz vonszolják, és beteszik az autóba. A Telegram-bejegyzésben az áll:

Odesszában a TCK emberei kézen-lábon fogva egyszerűen kivitték a férfit, majd betették az autóba.





Ukrajnában a háború miatt általános mozgósítás van érvényben, ezért a hatóságok folyamatosan toborozzák a hadköteles korú férfiakat. Az utóbbi időszakban azonban több olyan felvétel is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a sorozások során kialakuló kegyetlenül erőszakos jelenetek láthatók.