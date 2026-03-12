kényszersorozásorosz-ukrán háborúOdessza

Már az otthon sem szent: Zelenszkij sorozói bárhol lecsapnak

Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozásról. A Telegramra feltöltött videón az látható, hogy toborzók egy férfit erőszakkal hurcolnak el otthonról.

2026. 03. 12. 18:53
Újabb felvétel jelent meg a közösségi médiában az ukrajnai kényszersorozásról. A Telegramon közzétett videó szerint Odessza egyik lakótelepén több toborzó egy férfit erőszakkal hurcolt el, feltehetően közvetlenül az otthonából – számolt be az Origo.

Durva kényszersorozás zajlik Ukrajnában. Zelenszkij emberei mindenhol ott vannak (Fotó: AFP)
A felvételen az látszik, hogy több ember körbefogja a férfit, majd egy közeli járműhöz vonszolják, és beteszik az autóba. A Telegram-bejegyzésben az áll:

Odesszában a TCK emberei kézen-lábon fogva egyszerűen kivitték a férfit, majd betették az autóba.


Ukrajnában a háború miatt általános mozgósítás van érvényben, ezért a hatóságok folyamatosan toborozzák a hadköteles korú férfiakat. Az utóbbi időszakban azonban több olyan felvétel is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a sorozások során kialakuló kegyetlenül erőszakos jelenetek láthatók.

Nemrég például Dnyipróban készült videó, amelyen maszkos sorozók az utcán, erőszakot alkalmazva fogják el az ukrán férfiakat.

Korábban egy fiatal férfi a toborzók elől menekülve egy forgalmas úttestre futott, és a járművek között próbált átjutni a túloldalra, ám nem járt sikerrel: egy autó elütötte.

Kropivnickij városában pedig a TCK munkatársai egy férfit erőszakkal tuszkoltak be egy autó hátsó ülésére.

 

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

