Robbie Keane két helyen változtatott, így kezd a Fradi a Braga ellen az El-ben

Most már tényleg hatalmas bravúr kell a Ferencvárostól a továbbjutáshoz. A magyar bajnok a Ludogorec kiejtése után a portugál Braga volt az ellenfél az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a párharc első mérkőzését csütörtökön rendezték a Groupama Arénában – ahova a bolgár meccsel ellentétben, most már telt házat remélhettünk Az erőviszonyokról elég csak annyit írni, hogy a Fradi játékoskeretének értéke (43 millió euró) a legalacsonyabb a még versenyben lévő 16 csapat között, ezen a listán az ellenfél sem áll jól, hátulról az ötödik, de így is közel négyszer értékesebb (146 millió), mint Robbie Keane együttese. Az már a mérkőzést megelőző napon tudva levő volt, hogy az Fradi–Braga meccsen a hazaiak különleges, a magyar zászló színeit ábrázoló mezben lépnek pályára, ezzel is tisztelegve 1848–49-es forradalom és szabadságharc elesettjei előtt. A mez egyébként a szurkolók között is gyorsan népszerű termék lett, a meccset megelőzően a Fradi boltjából többen is az új mezzel a birtokukban távoztak.

Pokoli hangulatot és telt házat reméltünk a csütörtöki Fradi–Braga Európa-liga-nyolcaddöntőtől Budapesten Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Fradi–Braga: megvannak a kezdőcsapatok, hibáztak a portugálok

Az pedig a mérkőzés napján lett biztos, hogy a múlt héten már két meccsen a kapuba visszatérő Dibusz Dénes nem került vissza a Fradi El-keretébe. Ezzel egy kérdés a kezdőcsapatot illetőn már délelőtt eldőlt, Gróf Dávid ezúttal is megkapta az írtől a bizalmat. A Ludogorec elleni győztes kezdőhöz képest a súlyos sérülését szenvedő Ötvös Bencén természetesen kikerült a kezdőcsapatból. Minderről az egyik legnagyobb portugál sportlap, az O Jogo nagy hibát követett el a kezdés előtt, ugyanis Ötvöst is kezdőbe tippelte.

Robbie Keane döntése szerint a magyar középpályás mellett – aki helyett Kristoffer Zachariassen kezd – még a brazil Cadu került ki a kezdőből, az ő helyén az ír Callum O'Dowda lesz az első perctől a pályán a bal oldalon. Mindez azok után nem is akkora meglepetés, hogy a szerdai sajtótájékoztatón Keane mellett O'Dowda volt jelen.

Az FTC kezdőcsapata: Gróf–Cissé, Raemaekers, Gómez–Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Zachariassen, O'Dowda–Yusuf, Joseph

Így áll fel a Braga: Hornícek – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – J. Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – P. Víctor, Horta, Zalazar

