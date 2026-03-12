FTCFerencvárosUEFA Európa-LiganyolcaddöntőBraga

Robbie Keane két helyen változtatott, így kezd a Fradi a Braga ellen az El-ben

A Ferencváros 21 órától Portugália negyedik legerősebb futballcsapatát, a Bragát fogadja az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A budapesti odavágó előtt már jó pár órával biztos volt, hogy Dibusz Dénes nem tér vissza a nemzetközi kupasorozatban a Fradi–Braga mérkőzésen. Mutatjuk Robbie Keane vezetőedző kezdőcsapatát, illetve a portugálokét is.

Perlai Bálint
2026. 03. 12. 19:54
A Fradi játékosainak ünneplése még a Ludogorec kiejtésekor, valami hasonlót reméltünk a Braga elleni meccstől is
A Fradi játékosainak ünneplése még a Ludogorec kiejtésekor, valami hasonlót reméltünk a Braga elleni meccstől is Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Most már tényleg hatalmas bravúr kell a Ferencvárostól a továbbjutáshoz. A magyar bajnok a Ludogorec kiejtése után a portugál Braga volt az ellenfél az Európa-liga nyolcaddöntőjében, a párharc első mérkőzését csütörtökön rendezték a Groupama Arénában – ahova a bolgár meccsel ellentétben, most már telt házat remélhettünk Az erőviszonyokról elég csak annyit írni, hogy a Fradi játékoskeretének értéke (43 millió euró) a legalacsonyabb a még versenyben lévő 16 csapat között, ezen a listán az ellenfél sem áll jól, hátulról az ötödik, de így is közel négyszer értékesebb (146 millió), mint Robbie Keane együttese. Az már a mérkőzést megelőző napon tudva levő volt, hogy az Fradi–Braga meccsen a hazaiak különleges, a magyar zászló színeit ábrázoló mezben lépnek pályára, ezzel is tisztelegve 1848–49-es forradalom és szabadságharc elesettjei előtt. A mez egyébként a szurkolók között is gyorsan népszerű termék lett, a meccset megelőzően a Fradi boltjából többen is az új mezzel a birtokukban távoztak.

Pokoli hangulatot és telt házat reméltünk a csütörtöki Fradi–Braga Európa-liga-nyolcaddöntőtől Budapesten
Pokoli hangulatot és telt házat reméltünk a csütörtöki Fradi–Braga Európa-liga-nyolcaddöntőtől Budapesten  Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

Fradi–Braga: megvannak a kezdőcsapatok, hibáztak a portugálok

Az pedig a mérkőzés napján lett biztos, hogy a múlt héten már két meccsen a kapuba visszatérő Dibusz Dénes nem került vissza a Fradi El-keretébe. Ezzel egy kérdés a kezdőcsapatot illetőn már délelőtt eldőlt, Gróf Dávid ezúttal is megkapta az írtől a bizalmat. A Ludogorec elleni győztes kezdőhöz képest a súlyos sérülését szenvedő Ötvös Bencén természetesen kikerült a kezdőcsapatból. Minderről az egyik legnagyobb portugál sportlap, az O Jogo nagy hibát követett el a kezdés előtt, ugyanis Ötvöst is kezdőbe tippelte. 

Robbie Keane döntése szerint a magyar középpályás mellett – aki helyett Kristoffer Zachariassen kezd – még a brazil Cadu került ki a kezdőből, az ő helyén az ír Callum O'Dowda lesz az első perctől a pályán a bal oldalon. Mindez azok után nem is akkora meglepetés, hogy a szerdai sajtótájékoztatón Keane mellett O'Dowda volt jelen.

  • Az FTC kezdőcsapata: Gróf–Cissé, Raemaekers, Gómez–Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Zachariassen, O'Dowda–Yusuf, Joseph 
  • Így áll fel a Braga: Hornícek – Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo – J. Moutinho, Grillitsch, Dorgeles – P. Víctor, Horta, Zalazar

Cikkünk frissül...

A Fradi–Ludogorec mérkőzés összefoglalója:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu