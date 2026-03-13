OroszországUkrajnaFSZB

Az FSZB elfogott két orosz állampolgárt

Az Orosz Biztonsági Szolgálat (FSZB) a jelentések szerint elfogott két orosz állampolgárt, akit hazaárulással vádolnak. Az FSZB nyomozása alapján a két férfi az ukrán hírszerzés megbízásából gyűjtött információkat egy orosz katonai létesítményekről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 16:31
Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A két férfit nemrég letartóztatták, egyiküket Moszkvában, míg másikukat a Teveri régióban érték utol a hatóságok. Az FSZB jelentései szerint a két gyanúsított telefonján megtalálták az ukrán összekötőikkel folytatott beszélgetéseket – írja az Origo. 

Az FSZB közlése szerint a gyanúsítottak az ukránoknak dolgoztak
Az FSZB közlése szerint a gyanúsítottak az ukránoknak dolgoztak 
(Fotó: STRINGER / AFP)

A FSZB tisztjei az egyik férfit Moszkvában tartóztatták le, éppen amikor egy taxiba próbált beszállni. Az őrizetbe vétel után átkutatták a gyanúsítottak házait, lakásait és telefonjaikat. Utóbbi átvizsgálása során megtalálták a két férfi és az ukrán összekötőik között folytatott beszélgetéseket. A két férfit hamarosan hazaárulás vádjával állítják majd bíróság elé. 

A jelentések szerint egyébként az vezetett a nyomukra, hogy a 21 és 36 éves fogvatartottak az interneten keresztül vették fel a kapcsolatot az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának képviselőivel.

Az ukrán hírszerzők arra kérték őket, hogy gyűjtsenek információkat a moszkvai, tulai és tveri területeken található katonai létesítményekről és katonai egységek helyéről is. 

Borítókép: Orosz rendőrök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu