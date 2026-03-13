Az FSZB elfogott két orosz állampolgárt

A két férfit nemrég letartóztatták, egyiküket Moszkvában, míg másikukat a Teveri régióban érték utol a hatóságok. Az FSZB jelentései szerint a két gyanúsított telefonján megtalálták az ukrán összekötőikkel folytatott beszélgetéseket – írja az Origo.
A FSZB tisztjei az egyik férfit Moszkvában tartóztatták le, éppen amikor egy taxiba próbált beszállni. Az őrizetbe vétel után átkutatták a gyanúsítottak házait, lakásait és telefonjaikat. Utóbbi átvizsgálása során megtalálták a két férfi és az ukrán összekötőik között folytatott beszélgetéseket. A két férfit hamarosan hazaárulás vádjával állítják majd bíróság elé.
A jelentések szerint egyébként az vezetett a nyomukra, hogy a 21 és 36 éves fogvatartottak az interneten keresztül vették fel a kapcsolatot az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának képviselőivel.
