Hol vagyon a vagyon?

Hogy aztán 2010-től napjainkig mi történt, azt nem tudhatjuk, de egy valami biztosnak látszik. Ma a magyar parlamentben levő három párt mindegyike számára alapvető jelentőségű volna, hogy 1989-ig visszamenőleg elkészüljön a magyar nemzeti vagyonleltár. A Tisza Pártnak azért érdeke, mert ha egyszer egész stratégiáját arra építette fel, hogy a Fidesz-kormányzás másfél évtizede során brutális nemzeti vagyonvesztés ment végbe, merthogy az uralmat gyakorlók szimpla bűnözők voltak, sőt nemzeti vagyon-visszaszerző intézményrendszert kíván létrehozni, akkor ezt nem is teheti meg anélkül, hogy létrehozná a nemzeti vagyonleltárt. De ha már az elmúlt 16 évre vonatkozóan sikeres és hatékony módszertant tudna teremteni a nemzeti vagyon mozgásainak a regisztrálására, akkor már gyerekjáték lenne számára az, hogy mindezt 1989-ig visszakövesse, feltárva a privatizációs folyamatok sötét titkait.
Aligha tévedünk, ha úgy véljük, hogy a magyar választókat ez sokkal jobban érdekelné, mint az ügynökakták nyilvánosságra hozása. Annál is inkább, mert az ügynökmúlt feltárása már legfeljebb erkölcsi értelemben hozhat változást, míg a nemzeti vagyonban való károkozások feltárása drámaibb következményekkel is járhatna.
