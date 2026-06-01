Álomtitkárok kerestetnek

Még mindig a látványpolitizálás kategóriájába esik, de legalább politikai elképzelést is felmutat az egész állami elitet, a polgármesterekig bezárólag érintő drasztikus fizetéscsökkentési terv. Ezzel Magyar Péter szerint csak az Országgyűlésben 50 mil­liárd forintot lehet megspórolni. És még az Orbán-kormányra aggatták állandó díszítő jelzőként, hogy populista! A politikusok fizetésének csökkentése mindig zene a nép füleinek, amelynek egy jó része egyébként is úgy véli: a politika úri huncutság, a politikus egész nap ül, beszél, a telefonját nyomkodja, „munkáját”, ha beszélhetünk egyáltalán ilyesmiről, a szintén közpénzből fizetett munkatársai végzik. Különben is, mire kell költenie? Az öltönyét mi vesszük, a sofőr a mi pénzünkből furikázza, a hivatalos ebédekért nem kérnek tőle pénzt. Magyar Péter bejelentésének olyan populista ereje van, hogy az ellenzék sem tud elugrani a saját jövedelmének megnyirbálása elől. A polgármesterek már nem ilyen udvariasak.

A helyzet az, hogy az adófizető állampolgár leginkább a jól működő államban érdekelt, nem pedig abban, hogy a politikusok akár sokat, akár keveset keressenek. Az állam működtetői pedig a politikusok és a köztisztviselők, akkor is, ha előbbieket leingyenélőzzük, utóbbiakat pedig aktatologató bürokratázzuk.

A politikai elit, akármilyen kiterjedt is, sokkal szűkebb az államigazgatásban dolgozóknál, az előb­biek kontójára tett bejelentések első látásra nem járnak nagy politikai kockázattal. De másodikra már járhatnak. A politikusoknak nem azért kell versenyképes jövedelmet fizetnünk, mert szeretjük őket, hanem azért, mert ha a rátermettebbek közülük azt látják, jövedelmük nem felel meg annak, amennyit a kapcsolati hálójuk vagy képzettségük révén másutt – például nagyvállalatoknál – megkereshetnek, akkor inkább az utóbbiakat választják, helyükre pedig kevésbé rátermettek kerülnek. Ezt hívják kontraszelekciónak, amely az adófizető állampolgárnak nem érdeke.

A kérdés az: néhány tíz- vagy akár százmilliárdért cserébe mennyit áldozunk a demagógia oltárán.

Egy ismerős ismerősét államtitkárnak hívták most az egyik új tiszás minisztériumba, végül főosztályvezetői posztot vállalt el. Könnyen lehet, hogy így jár jobban: valamivel kevesebb fizetés sokkal kisebb felelősség mellett. Ismeretlenségben maradhat, nem köthető politikai párthoz, nem válik médiaszereplővé, és nem vájkál a magánéletében lesifotós a törzshelye ablakából, hogy hány pohárral gurít le munka után. A hülyének is megéri! — mondhatnánk, de úgy ne járjunk: csak a hülyéknek éri így meg…