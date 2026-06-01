idezojelek
Vélemény

Álomtitkárok kerestetnek

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – Mi is ráfizethetünk a politikusok fizetéscsökkentésére, még a vegyes Tisza-csapatéra is.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
államtitkárkormányminiszterfizetés 2026. 06. 01. 4:42
Fotó: Hatlaczki Balázs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A belügy nemcsak óriási felelősséggel járó, de olykor súlyos és váratlan döntésekkel is járó terület. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor húsz éven át nem változtatott Pintér Sándor személyén, akinek nagy szerepe van közbiztonságunk megteremtésében. Orbán jól emlékezhetett az MDF-es Horváth Balázs esetére, aki 1990-ben veszprémi ügyvédi irodájából avanzsált a belügyminiszteri székbe, majd az év végére belebukott a taxisblokád kezelésébe.

Tegyük fel, hogy Magyar Péter előbb-utóbb legalábbis visszafogja a szelfizést, az állandó kommentelgetést a közösségi médiá­ban, vagy azt, hogy hantás pajtásként beszél mondjuk az uniós pénzek máris hazahozataláról; ebben az esetben a kormányzásra is szakíthat majd időt. Találkozni fog a kormányzás belső dinamikájával: képtelenség minden szempontnak megfelelni, előbb-utóbb a döntések valakiknek óhatatlanul fájni fognak.

Ha igaz a sajtóhír, miszerint Magyar a zöldszempontokhoz képest az ipari versenyképességet részesíti előnyben, ez már némi adalék ahhoz, milyen ellentétek kerülhetnek hamarosan a felszínre. Legutóbb a németek példája igazolta: az egyik ujjukat meg kellett harapniuk – ők pedig az iparit harapták meg. De biztosak lehetünk abban is, az ötvenöt szakterületre osztott államtitkárságokon sokan „terülj, terülj asztalkámban” reménykednek, míg az államháztartási fegyelemben érdekelt Pénzügyminisztérium a féket nyomja majd. Ha meg a költségeket adók, megszorítások formájában – akár az ilyeneket szorgalmazó Brüsszel háta mögé bújva – ránk akarják hárítani, azért politikai árat fognak fizetni. Hasonló belső kormányzati ellentétek jellemzően koalíció­kat terhelnek meg, most ezek a Tisza Párton belül éleződhetnek ki; a Fidesz a mostani kormánypárttal ellentétben, egységes politikai közösségként jobban fel volt vértezve velük szemben.

Még mindig a látványpolitizálás kategóriájába esik, de legalább politikai elképzelést is felmutat az egész állami elitet, a polgármesterekig bezárólag érintő drasztikus fizetéscsökkentési terv. Ezzel Magyar Péter szerint csak az Országgyűlésben 50 mil­liárd forintot lehet megspórolni. És még az Orbán-kormányra aggatták állandó díszítő jelzőként, hogy populista! A politikusok fizetésének csökkentése mindig zene a nép füleinek, amelynek egy jó része egyébként is úgy véli: a politika úri huncutság, a politikus egész nap ül, beszél, a telefonját nyomkodja, „munkáját”, ha beszélhetünk egyáltalán ilyesmiről, a szintén közpénzből fizetett munkatársai végzik. Különben is, mire kell költenie? Az öltönyét mi vesszük, a sofőr a mi pénzünkből furikázza, a hivatalos ebédekért nem kérnek tőle pénzt. Magyar Péter bejelentésének olyan populista ereje van, hogy az ellenzék sem tud elugrani a saját jövedelmének megnyirbálása elől. A polgármesterek már nem ilyen udvariasak.

A helyzet az, hogy az adófizető állampolgár leginkább a jól működő államban érdekelt, nem pedig abban, hogy a politikusok akár sokat, akár keveset keressenek. Az állam működtetői pedig a politikusok és a köztisztviselők, akkor is, ha előbbieket leingyenélőzzük, utóbbiakat pedig aktatologató bürokratázzuk. 

A politikai elit, akármilyen kiterjedt is, sokkal szűkebb az államigazgatásban dolgozóknál, az előb­biek kontójára tett bejelentések első látásra nem járnak nagy politikai kockázattal. De másodikra már járhatnak. A politikusoknak nem azért kell versenyképes jövedelmet fizetnünk, mert szeretjük őket, hanem azért, mert ha a rátermettebbek közülük azt látják, jövedelmük nem felel meg annak, amennyit a kapcsolati hálójuk vagy képzettségük révén másutt – például nagyvállalatoknál – megkereshetnek, akkor inkább az utóbbiakat választják, helyükre pedig kevésbé rátermettek kerülnek. Ezt hívják kontraszelekciónak, amely az adófizető állampolgárnak nem érdeke.

A kérdés az: néhány tíz- vagy akár százmilliárdért cserébe mennyit áldozunk a demagógia oltárán. 

Egy ismerős ismerősét államtitkárnak hívták most az egyik új tiszás minisztériumba, végül főosztályvezetői posztot vállalt el. Könnyen lehet, hogy így jár jobban: valamivel kevesebb fizetés sokkal kisebb felelősség mellett. Ismeretlenségben maradhat, nem köthető politikai párthoz, nem válik médiaszereplővé, és nem vájkál a magánéletében lesifotós a törzshelye ablakából, hogy hány pohárral gurít le munka után. A hülyének is megéri! — mondhatnánk, de úgy ne járjunk: csak a hülyéknek éri így meg…

Pár éve esett meg, hogy egyik vidéki városunk népszerű kórházi főorvosa, akinek jól működő magánpraxisa is van, puhatolózott a helyi politikai elitnél, mert érdekelte volna a polgármesteri tisztség. Majd amikor megtudta, mennyit keres a városvezető, visszakozott. Nem világos, hogy az új államtitkárok például – akiktől most Magyar azt várja, csökkentett bérért is motivált álomtitkárok legyenek a „működő és emberséges Magyarország” érdekében, ahogy pártunk és kormányunk fogalmaz – már az új feltételek ismeretében vállalták-e el a feladatukat. De valószínű, hogy az utánuk következő második sor kétszer is meggondolja, mibe vágja a fejszéjét annyi pénzért, amennyit vagy akár többet a versenyszférában könnyebben megkereshet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkormány

Álomtitkárok kerestetnek

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekválasztás

A fordított Bábel tornya

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekUkrajna

Ukrajna rovott múltú új hőse

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekrendőrterror

Magyar Péter 2006 őszét is elárulta

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojelekdigitális világ

Harmadik lutheri kulturális forradalom

Kiss Károly avatarja

Az információtechnológia fantasztikus vívmányait nem használjuk ki, sőt azok a megtévesztés és az elsekélyesedés eszközei lettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu