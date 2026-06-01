Álomtitkárok kerestetnek

A belügy nemcsak óriási felelősséggel járó, de olykor súlyos és váratlan döntésekkel is járó terület. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor húsz éven át nem változtatott Pintér Sándor személyén, akinek nagy szerepe van közbiztonságunk megteremtésében. Orbán jól emlékezhetett az MDF-es Horváth Balázs esetére, aki 1990-ben veszprémi ügyvédi irodájából avanzsált a belügyminiszteri székbe, majd az év végére belebukott a taxisblokád kezelésébe.
Tegyük fel, hogy Magyar Péter előbb-utóbb legalábbis visszafogja a szelfizést, az állandó kommentelgetést a közösségi médiában, vagy azt, hogy hantás pajtásként beszél mondjuk az uniós pénzek máris hazahozataláról; ebben az esetben a kormányzásra is szakíthat majd időt. Találkozni fog a kormányzás belső dinamikájával: képtelenség minden szempontnak megfelelni, előbb-utóbb a döntések valakiknek óhatatlanul fájni fognak.
Ha igaz a sajtóhír, miszerint Magyar a zöldszempontokhoz képest az ipari versenyképességet részesíti előnyben, ez már némi adalék ahhoz, milyen ellentétek kerülhetnek hamarosan a felszínre. Legutóbb a németek példája igazolta: az egyik ujjukat meg kellett harapniuk – ők pedig az iparit harapták meg. De biztosak lehetünk abban is, az ötvenöt szakterületre osztott államtitkárságokon sokan „terülj, terülj asztalkámban” reménykednek, míg az államháztartási fegyelemben érdekelt Pénzügyminisztérium a féket nyomja majd. Ha meg a költségeket adók, megszorítások formájában – akár az ilyeneket szorgalmazó Brüsszel háta mögé bújva – ránk akarják hárítani, azért politikai árat fognak fizetni. Hasonló belső kormányzati ellentétek jellemzően koalíciókat terhelnek meg, most ezek a Tisza Párton belül éleződhetnek ki; a Fidesz a mostani kormánypárttal ellentétben, egységes politikai közösségként jobban fel volt vértezve velük szemben.
