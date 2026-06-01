Már nem a heroin pusztít: egy sokkal olcsóbb drog tarolja le a legszegényebb településeket

A kristály

A Drogkutató szerint a legnagyobb veszély a gyorsan változó anyagoknál, melyeket az egyszerűség kedvéért mindig „kristály” néven árulnak, hogy a fogyasztók maguk sincsenek tisztában azzal, pontosan milyen anyagot vesznek magukhoz.

A „kristály” gyűjtőfogalom, amely Magyarországon többféle szintetikus stimulánst takarhat, amelyek rövid távon fokozott éberséget, energikusságot, eufóriát és csökkent fáradtságérzetet okoznak. A használók gyakran számolnak be arról, hogy a szer ideiglenesen „kikapcsolja” a problémákat, növeli az önbizalmat vagy segít elviselni a nehéz élethelyzeteket.

A kristály hatása azonban rendkívül veszélyes és kiszámíthatatlan: mivel az anyagok összetétele változó, a fogyasztó gyakran nem tudja, milyen dózist vesz be, és milyen mellékhatásokra számíthat.

Rövid távon gyakori a szapora szívverés, magas vérnyomás, izzadás, remegés, pánikroham, agresszív viselkedés és alvásmegvonás.

Nagyobb dózis esetén hallucinációk, paranoid téveszmék és pszichotikus állapotok is kialakulhatnak. Az egészségügyi és szociális szakemberek beszámolói szerint sok településen megjelentek a súlyos önkontroll-vesztéssel járó esetek, családon belüli konfliktusok és az erőszak.

Nagyobb eséllyel esnek szét a családok

A Drogkutató felhívta a figyelmet arra is, hosszabb távon a „kristály” súlyos testi és mentális leépülést okozhat. A tartós használat memóriazavarhoz, depresszióhoz, szorongáshoz, személyiségváltozáshoz és krónikus pszichózishoz vezethet.

Fizikai szinten jelentkezhet extrém fogyás, fogromlás, bőrkárosodás, szív- és érrendszeri problémák, valamint az immunrendszer gyengülése.

A hátrányos helyzetű közösségekben a drogprobléma különösen romboló hatású, mert az eleve gyenge társadalmi struktúrákat tovább destabilizálja. A szerhasználat növeli a családok szétesésének kockázatát, súlyosbítja a gyermekelhanyagolást, és tovább csökkenti a munkavállalási esélyeket. Mindemellett a drogfogyasztás és az uzsora, illetve a kisebb bűncselekmények rendszere összekapcsolódik, ami tartós függőségi és kiszolgáltatottsági viszonyokat alakít ki.