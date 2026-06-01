Már nem a heroin pusztít: egy sokkal olcsóbb drog tarolja le a legszegényebb településeket

Memóriazavar, pszichózis, agresszió, széteső családok – a Drogkutató Intézet szerint a „kristály” hosszú távon súlyos testi és lelki károkat okozhat. A probléma különösen a leszakadó, falusi közösségekben jelent komoly veszélyt.

Forrás: Drogkutató Intézet2026. 06. 01. 5:15
A kristály

A Drogkutató szerint a legnagyobb veszély a gyorsan változó anyagoknál, melyeket az egyszerűség kedvéért mindig „kristály” néven árulnak, hogy a fogyasztók maguk sincsenek tisztában azzal, pontosan milyen anyagot vesznek magukhoz. 

A „kristály” gyűjtőfogalom, amely Magyarországon többféle szintetikus stimulánst takarhat, amelyek rövid távon fokozott éberséget, energikusságot, eufóriát és csökkent fáradtságérzetet okoznak. A használók gyakran számolnak be arról, hogy a szer ideiglenesen „kikapcsolja” a problémákat, növeli az önbizalmat vagy segít elviselni a nehéz élethelyzeteket.

A kristály hatása azonban rendkívül veszélyes és kiszámíthatatlan: mivel az anyagok összetétele változó, a fogyasztó gyakran nem tudja, milyen dózist vesz be, és milyen mellékhatásokra számíthat. 

Rövid távon gyakori a szapora szívverés, magas vérnyomás, izzadás, remegés, pánikroham, agresszív viselkedés és alvásmegvonás. 

Nagyobb dózis esetén hallucinációk, paranoid téveszmék és pszichotikus állapotok is kialakulhatnak. Az egészségügyi és szociális szakemberek beszámolói szerint sok településen megjelentek a súlyos önkontroll-vesztéssel járó esetek, családon belüli konfliktusok és az erőszak.

Nagyobb eséllyel esnek szét a családok

A Drogkutató felhívta a figyelmet arra is, hosszabb távon a „kristály” súlyos testi és mentális leépülést okozhat. A tartós használat memóriazavarhoz, depresszióhoz, szorongáshoz, személyiségváltozáshoz és krónikus pszichózishoz vezethet. 

Fizikai szinten jelentkezhet extrém fogyás, fogromlás, bőrkárosodás, szív- és érrendszeri problémák, valamint az immunrendszer gyengülése. 

A hátrányos helyzetű közösségekben a drogprobléma különösen romboló hatású, mert az eleve gyenge társadalmi struktúrákat tovább destabilizálja. A szerhasználat növeli a családok szétesésének kockázatát, súlyosbítja a gyermekelhanyagolást, és tovább csökkenti a munkavállalási esélyeket. Mindemellett a drogfogyasztás és az uzsora, illetve a kisebb bűncselekmények rendszere összekapcsolódik, ami tartós függőségi és kiszolgáltatottsági viszonyokat alakít ki.

Hosszútávú megoldások

A Drogkutató szerint ugyanakkor a probléma kezelésében a pusztán rendészeti megközelítés önmagában nem elegendő. Bár a terjesztői hálózatokkal szembeni határozott rendőrségi fellépés szükséges, hosszú távon csak komplex szociális és közegészségügyi beavatkozások vezethetnek eredményre. Hangsúlyozták: 

fontos a korai prevenció, az iskolai és közösségi programok erősítése, az addiktológiai ellátás fejlesztése, valamint a családsegítő rendszerek megerősítése is.

A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy a roma közösségek esetében különösen fontos a stigmatizációt kerülő megközelítés. A szerzők hangsúlyozzák: a droghasználat nem etnikai, hanem elsősorban társadalmi egyenlőtlenségekkel összefüggő probléma, amely a leszakadó térségekben koncentráltabban jelenik meg. Az általánosító vagy megbélyegző narratívák nemcsak pontatlanok, hanem a hatékony segítségnyújtást is nehezítik.

A Drogkutató Intézet szerint a „kristály” terjedése súlyos társadalmi és közegészségügyi kihívást jelent Magyarországon. „A hosszú távú megoldás nem kizárólag a szerek elleni harcban rejlik, hanem a zéró toleranciával koherens egységet alkotó prevencióban. Valamint kulcsfontosságú, hogy olyan szociális-gazdasági intézkedések szülessenek, melyek során tovább csökken a mélyszegénység, erősödnek a helyi közösségek, és valós társadalmi mobilitási lehetőségek nyílnak az érintett emberek számára” – hangsúlyozták.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
