Bűvészmutatvány Brüsszelben

Az EU egészét tekintve a háború komoly gazdasági problémákat okozott. Az unió az előrejelzések szerint idén stagnálni fog. Nagy-Britanniában 2008 óta az idei a negyedik alkalom, hogy a reálbérek részint az iráni háború hatására csökkenni fognak.

Az orosz–ukrán fronton is folytatódtak a korábbi tendenciák. Ukrajna továbbra is óriá­si nyugati, elsősorban európai pénzügyi, politikai és katonai támogatást kap. A munkaerő egyre inkább hiánycikk az országban. Ez nemcsak a frontokra, de a civil életre is igaz. Az ukrán felmérések szerint a lakosság többsége már nem támogatja a háború folytatását.

Szergej Lavrov külügyminiszter Putyin utasítására megbeszélést folytatott amerikai kollégájával, Marco Rubióval. Tájékoztatta, hogy a jövőben az oroszok jobban, mint eddig, lőni fogják Kijevet. Javasolta az ottani diplomáciai képviseletek kivonását az ukrán fővárosból.

Amerika az üzenetet tudomásul vette, Brüsszel hangosan és látványosan tiltakozott és orosz zsarolásról beszél. Ha az orosz támadások folytatódnak és lesznek külföldi halottak, meglátjuk, melyik fél hogyan fog reagálni.

Andrij Melnyik, Ukrajna ENSZ-nagykövete, aki korábban németországi nagykövet volt, ahol elég sok problémát okozott – többek között amikor közölte, hogy ha a német kancellár nem engedélyezi a Taurus rakéták ukrajnai exportját, akkor zavarják el a kancellárt –, most az ENSZ-ben szervezett Ukrajna melletti kiállást. A világszervezet ötven állama, magyarul a tagok egynegyede állt ki Kijev mellett.