Az oroszok az elpusztult iráni fegyverek jelentős részét a Kaszpi-tengeren keresztül pótolták. Amerikai adatok szerint az iráni fegyverállomány 60 százaléka semmisült meg a február 28-a óta tartó háborúban.

Jelenleg is tart a NATO külügyminiszteri értekezlete. Ennek egyik feladata a július 7–8-ra Ankarába tervezett csúcsértekezlet előkészítése. A törökök bejelentették, hogy a NATO-csúcsra meghívják a Perzsa-öböl számukra fontos arab államait.

A török lépés jól mutatja, hogy Törökország nem csupán a NATO déli szárnyának a meghatározó hatalma, de a térség négy középhatalmánál – Irak, Irán Szaúd-Arábia és Törökország – is meghatározó szerepet akar elfoglalni.

A törökök tervezik egy katonai üzemanyag csővezeték beindítását Bulgárián keresztül Románia irányába. Ennek megfelelő csőhálózat van kiépítve Nyugat-Európában. Ez tizenkét országot érint, de véget ér Németországnál. Magyarul, nem éri el a kelet-európai NATO-államokat.

Merz német kancellár a katolikus diákokkal folytatott találkozóján ismét szembekerült az amerikai elnökkel. Újra kifejtette, hogy az USA a szövetségesei megkérdezése nélkül kezdte el az iráni háborút és nincsen kidolgozott elképzelése a háború végéről. A német kancellár az unióról és Európáról úgy fogalmazott, hogy a XXI. században XX. századi költségvetéssel óhajtja céljait elérni.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter megkérdőjelezte a NATO létjogosultságát, mivel a Hormuzi válságban az európai tagok jelentős része elhatárolódott az amerikai és izraeli katonai akciótól.

Merz német kancellár szerint egy átlagos svájci évente 200 órával dolgozik többet, mint egy átlagos német. Ez durván napi egy órát jelent. Megjelent egy érdekes felmérés a sajtóban. A németek 56 százaléka érzi rossznak, vagy nagyon rossznak a helyzetét. A dánok 88 százaléka látja a saját életét jónak, vagy nagyon jónak.

Németországban 2025-ben mintegy ötezer fizikai támadás ért politikusokat. A legtöbb az AfD politikusai ellen történt.

A Mercedes-csoport – miután a gépkocsik eladása egyre nehézkesebb – bejelentette, hogy elkezd hadiipari termékeket előállítani.