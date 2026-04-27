Háborúk és válságok prolongálva

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Nem történt előrelépés a közel-keleti konfliktus megoldása felé.

Nógrádi György
2026. 04. 27. 5:45
Fotó: Getty Images Europe/Byron Smith
Talán először fordult elő a háború kezdete óta, hogy 

egy balti állam megcáfolta az ukrán államfőt. Az észt külügyminiszter szerint nem igaz Zelenszkijnek az az állítása, hogy Oroszország támadni készül.

Közben új hidat avattak az orosz–észak-koreai határon. A híd öt kilométer hosszú és kevesebb mint egy év alatt készült el. Észak-Korea, hasonlóan Kínához, Oroszországot támogatja az Ukrajnával vívott háborúban. A most átadott híd azt jelenti, hogy a szállítás gyorsabb lehet, mint eddig volt.

A német védelmi miniszter, a szociáldemokrata Boris Pistorius – az egyetlen politikus, aki az előző kormányban is szolgált és ugyanezt a pozíciót töltötte be – bejelentette, hogy a német hadseregnek tíz éven belül Európa legerősebb konvencionális hadseregének kell lennie. Fő feladata az orosz veszély elhárítása lesz. A hadsereg létszámát 460 ezer főre tervezik, amelyben a tartalékosok száma 200 ezer fő lesz.

Európa felemás szerepet tölt be az amerikai–izraeli–iráni háborúban. 

Friedrich Merz német kancellár közölte, hogy Németországnak, miután mindenben támogatja Ukrajnát, nincs valós ereje részt venni az Öböl-háborúban. Donald Trump válasza az volt, hogy az USA pedig nem tudja támogatni Ukrajnát. 

A helyzet ellentmondásosságát mutatja, hogy brit és francia vezetéssel azon dolgozik harminc ország, hogy miként tudnának aktívan részt venni a Hormuzi-szoros védelmében a fegyverszünet vagy a háború vége után.

Megérkezett Berlinbe Reza Pahlavi, az 1979-ben megdöntött iráni sah hasonló nevű fia. A hatvanöt éves politikust senki sem fogadta a kormány részéről, a Bundestag külügyi bizottságának az elnöke, Armin Laschet viszont igen. (Ő volt Merkel visszavonulása után a CDU/CSU kancellárjelöltje.) Így fogadták is és nem is Pahlavit a német fővárosban. A helyzet emlékeztet a közismert Mátyás király mesére.

Az Öböl-háborúban a frontvonalak – lehet, hogy csak időlegesen – megmerevedtek. Az USA által megszabott fegyverszüneti határidő lejárt. Papíron, Pakisztán kérésére, Trump meghosszabbította a fegyverszünetet. Ebben, benne van, hogy a két fél – az álláspontok különbözősége miatt – mindeddig képtelen volt megállapodni.

 A Hormuzi-szoros két oldalán mintegy kétezer tankerhajó tölti kényszerpihenőjét, fedélzetükön húszezer tengerésszel.

Izrael – szolidaritásképpen az USA-val – felmondta hadiipari vásárlásait Franciaországgal, mivel Párizs nem csupán bírálta az USA Öböl-politikáját, de megtiltotta, hogy az amerikai légierő használhassa a francia légteret. Eddig a francia–izraeli kapcsolatok ellentmondásosak voltak, de Izrael létrejötte után évtizedekig Franciaország (az USA után) a legfontosabb szövetségesnek számított.

Horst Köhler német államfőnek 2010-ben távoznia kellett, mert azt mondta, hogy a német haditengerészetnek biztosítania kell a tengeri útvonalak védelmét, és ezzel garantálni a hajózási útvonalak biztonságát. Most ugyanezt hangsúlyozza a hivatalos német politika.

Az USA álláspontja, hogy Iránnak biztosítania kell a szorosban a szabad hajózás biztonságát, míg az iráni vezetés azt hangsúlyozza, ennek feltétele, hogy az USA fejezze be a legfontosabb iráni kikötők elleni bojkottját. 

Szóba jött a 2015-ös megállapodás Irán és az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja, az USA, Franciaország, Nagy-Britannia, Kína és Oroszország között. Egy hasonló megállapodás Irán számára elfogadható lenne, de Trump ezt otthon nem tudja sikerként eladni. Így jelenleg a tárgyalások megfeneklettek.

Donald Trumppal még a pápa is szembekerült. XIV. Leó síkeres afrikai körúton vett részt, és óvatosan próbálta az amerikai elnök bírálatát (az Öböl-háború kapcsán) elhárítani. A katolikus egyházfő Afrikában útja minden állomásán hangsúlyozta, hogy fellép a korrupció ellen, és célja, hogy a migránsok – akiknek döntő része fiatal és az átlagosnál jobban képzett – ne hagyják el a hazájukat. Lula da Silva brazil államfő kiállt a pápa mellett és bírálta az amerikai elnököt.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább", vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
