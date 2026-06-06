Koszovó ismét választ, azonban kevés kompromisszum várható

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerdán Pristinába látogatott, és megjegyezte, hogy az EU 1999 óta 3,7 milliárd eurót fektetett be Koszovóba. Azt is világossá tette, hogy az erős, stabil és működőképes intézmények, valamint a Koszovó és Szerbia közötti normalizálódás kritikus fontosságú Koszovó európai útján.

Costa szerint ugyanakkor az Európai Unió nem tudja elvégezni a házi feladatot Koszovó helyett, és félő, hogy Kurti nem is akarja majd.

A miniszterelnök ugyanis politikai identitása szerves részévé tette a Belgráddal szembeni ellenállást, és nem hajlandó részt venni az EU közvetítésével zajló tárgyalásokon sem. Emellett hivatali ideje alatt elkezdte visszavágni a területen élő szerb kisebbségek jogait, amely további konfrontációt okozott Brüsszellel és Washingtonnal is.