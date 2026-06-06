Száz százalék Nagy-Britannia – így zajlott a királyi esküvő

Az esküvő fénypontja az volt, amikor a menyasszony megérkezett három koszorúslányával, Phillips gyermekeivel, a 15 éves Savannah-val és a 14 éves Islával, valamint Sperling tinédzser lányával, Georginával.
Az már csak hab volt a tortán, hogy az esküvő végén a király és a királyné nem a palota felé vették az irányt, hanem versenypályára indultak. Ennek oka az volt, hogy az esküvő az Epsom Derby napjára esett, ami a legrangosabb és legfontosabb lóverseny az országban. Nem csoda tehát hogy III. Károly király ott akart lenni, főleg miután a kupát az uralkodó nyújtotta át a győztesnek.
Borítókép: Kamilla királyné és Károly király (Fotó: AFP)
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