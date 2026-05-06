Egyre nagyobb a feszültség a palotában: már Vilmos trónra lépésére készülhetnek

Károly betegsége felgyorsíthatta a trónváltásról szóló találgatásokat

A királyi család helyzetét tovább nehezítette III. Károly és Katalin hercegné betegsége. A király 2024 óta daganatos betegséggel küzd, miközben ugyanebben az időszakban Katalin hercegnéről is kiderült, hogy rákbeteg. Bár a hercegné később bejelentette, hogy tünetmentes, Károly kezelése továbbra is tart.

Katalin hosszú időre eltűnt a nyilvánosság elől, ami találgatásokat és összeesküvés-elméleteket indított el, különösen azután, hogy manipulált családi fotó jelent meg róla és gyermekeiről.

Közben Harry herceg és a királyi család viszonya tovább romlott, különösen Vilmos herceggel. Harry nyilvános interjúkban és könyvében is súlyos állításokat fogalmazott meg családtagjaival kapcsolatban, miközben jogi csatákat vívott a brit sajtóval és az állammal is.

A Guardian szerint a brit királyi család az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb válságát élte át, amely sokak szerint II. Erzsébet 1992-es „annus horribilis”, vagyis „szörnyű éve” óta nem látott nehézségeket hozott. A lap úgy fogalmazott: a folyamatos botrányok és betegségek jelentősen megtépázták a monarchia stabilitásáról kialakult képet.

Miközben egyre többször kerül szóba a monarchia „karcsúsítása”, a trónöröklési rend továbbra is változatlan. Jelenleg Vilmos herceg áll az első helyen, őt gyermekei, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg követik.

Királyi szakértők szerint III. Károly egész életében az uralkodásra készült, trónra lépése óta azonban szinte folyamatos válságokkal kellett szembenéznie. Emiatt a brit sajtóban és a közvéleményben egyre erősebb az a vélemény, hogy a monarchia jövőjét már sokan inkább Vilmos herceg és Katalin hercegné korszakában látják.

Borítókép: Vilmos herceg (Fotó: AFP)