III. Károly király kényes történelmi kérdésekkel szembesült Bermudán – videó

King Charles visits the National Museum of Bermuda pic.twitter.com/typRH351vv — Jerseydeanne (@jerseydeanne) May 1, 2026

A múzeumi program után Gombey táncbemutatót tartottak. A hagyomány a rabszolgaság idejéhez kötődik, amikor a táncot szigorúan korlátozták, és csak karácsonykor, illetve újévkor engedélyezték. Irwin Trott, a tánccsoport szóvivője kifejtette, hogy a hagyomány több kultúra találkozásából jött létre: afrikai, karibi, nyugat-indiai, őslakos amerikai és brit hatások keverednek benne.

Hozzátette, hogy a rabszolgaság idején sokakat megfosztottak nevüktől és nyelvüktől, de a kulturális örökséget sikerült megőrizniük.

III. Károly király később találkozott Michael Frith-tel is a Városházán és a Művészeti Központban. Frith nevéhez fűződik a The Muppets, a Fraggle Rock és a Dr. Seuss figuravilága.