III. Károly király kényes történelmi kérdésekkel szembesült Bermudán – videó

Bermudára érkezett a brit uralkodó. III. Károly király csütörtök este landolt Hamiltonban, a fővárosban, miután lezárta négynapos amerikai útját. Programja során megcsodálta a sziget természeti értékeit, és meglátogatott egy helyi múzeumot is, ahol a rabszolgaság történetét bemutató kiállítást tekintette meg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 10:50
Bermudára érkezett a brit uralkodó Forrás: AFP
A múzeumi program után Gombey táncbemutatót tartottak. A hagyomány a rabszolgaság idejéhez kötődik, amikor a táncot szigorúan korlátozták, és csak karácsonykor, illetve újévkor engedélyezték. Irwin Trott, a tánccsoport szóvivője kifejtette, hogy a hagyomány több kultúra találkozásából jött létre: afrikai, karibi, nyugat-indiai, őslakos amerikai és brit hatások keverednek benne.

Hozzátette, hogy a rabszolgaság idején sokakat megfosztottak nevüktől és nyelvüktől, de a kulturális örökséget sikerült megőrizniük.

III. Károly király később találkozott Michael Frith-tel is a Városházán és a Művészeti Központban. Frith nevéhez fűződik a The Muppets, a Fraggle Rock és a Dr. Seuss figuravilága.

A helyiek számára III. Károly király nem ismeretlen: még hercegként, 1970-ben már járt a szigeten. A mostani fogadtatás azonban jóval nagyobb volt a korábbinál. St. George utcáit zászlókat lengető tömeg töltötte meg.

A katonai zenekar külön műsorral készült, és eljátszotta Bob Marley Jamming című dalát az uralkodónak.

A tömegben minden korosztály megjelent. Egy négyéves kisfiú királyi gárdista egyenruhát viselt, ami felkeltette a király figyelmét is. Édesanyja szerint a ruhát évekkel korábban a Buckingham-palotában vásárolták. Egy kislány kezet is foghatott az uralkodóval. 

Soha többé nem mosok kezet

– mondta a találkozás után.

Károly király a természetvédelem iránti elkötelezettségét is megmutatta

A Trunk-szigeten található „Living Classroom” projektben gyerekekkel közösen engedett szabadon három szárazföldi remeterákot, majd megtekintette egy ritka trópusi madár egészségügyi vizsgálatát is – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

A bermudai út előtt III. Károly király és Kamilla királyné négynapos állami látogatást tett az Egyesült Államokban. Az uralkodónak nem volt egyszerű dolga: meg kellett találnia a közös hangot Donald Trumppal, aki bírálta Londont, amiért az Egyesült Királyság kimaradt az Irán elleni katonai lépésekből. 

III. Károly azonban sikeresen vette az akadályokat, beszédét az amerikai kongresszusban álló taps fogadta, Donald Trump pedig a király tiszteletére eltörölte a skót whiskyre kivetett vámokat – számolt be róla a CNBC.

Borítókép: III. Károly király Bermudán (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

