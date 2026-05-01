Donald Trump eltörli a skót whisky-re kivetett amerikai vámot

Trump Károly király tiszteletére eltörli a vámot

A CNBC is arról írt, hogy Donald Trump visszavonta a kulcsfontosságú brit exportcikkre kivetett vámokat, miután III. Károly király és Kamilla királyné állami látogatása hozzájárult a meggyengült transzatlanti kapcsolatok helyreállításához. A skót whiskey-szövetség februárban arról jelentett, hogy 15 százalékkal esett vissza a legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba irányuló export az amerikai elnök által tavaly áprilisban bevezetett 10 százalékos vám miatt.