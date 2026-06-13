Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 13.

Újabb nagy hatótávolságú ukrán dróntámadásokról számoltak be orosz források. A jelentések szerint a Szamarai területen található Togliatti Kaucsuk petrolkémiai üzemnél tűz ütött ki, míg Tatárföldön a nizsnyekamszki petrolkémiai komplexum környékén észleltek robbanásokat.

A helyi beszámolók szerint több drón is célba érte a létesítményeket, hivatalos megerősítés azonban egyelőre nem érkezett sem Moszkva, sem Kijev részéről.

A tatárföldi üzem különösen figyelemre méltó célpont, mivel mintegy 1200 kilométerre található az ukrán határtól.

A támadások jól illeszkednek Ukrajna azon stratégiájába, amelynek célja az orosz hadiipari és energetikai infrastruktúra folyamatos gyengítése.

Újabb húszmilliárd dollárt kér Kijev

Ukrajna közben újabb húszmilliárd dolláros támogatási csomagot készül kérni nyugati szövetségeseitől. A Politico szerint az igényt a Ramstein-csoport június 18-i ülésén terjesztik elő.

Kijev szerint a pluszforrásokra azért van szükség, hogy fenntartsák az orosz célpontok elleni csapások intenzitását és tovább növeljék a nyomást Moszkván. Az ukrán vezetés légvédelmi rendszerekre, drónokra, lőszerekre, elektronikai hadviselési eszközökre és nagy hatótávolságú fegyverekre fordítaná az összeget.

Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán pilóta nélküli rendszerek már nemcsak a frontvonal közelében, hanem az orosz hátország mélyén is eredményesen hajtanak végre műveleteket.