orosz–ukrán háborúNATOBulgáriasegélytámadás

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 13.

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Tovább fokozódik a háború intenzitása az orosz–ukrán fronton. Miközben ukrán drónok több száz kilométerre a határtól orosz ipari létesítményeket támadtak, Kijev újabb húszmilliárd dolláros támogatást kér szövetségeseitől. Közben egyre több figyelmeztetés érkezik arra, hogy Oroszország hosszabb távon már nemcsak Ukrajnára, hanem a NATO-val való esetleges konfrontációra is készülhet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 8:35
Ukrán katonák vesznek részt egy katonai kiképzésen egy ismeretlen helyszínen Zaporizzsja régióban (Fotó: AFP)
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Újabb nagy hatótávolságú ukrán dróntámadásokról számoltak be orosz források. A jelentések szerint a Szamarai területen található Togliatti Kaucsuk petrolkémiai üzemnél tűz ütött ki, míg Tatárföldön a nizsnyekamszki petrolkémiai komplexum környékén észleltek robbanásokat.

A helyi beszámolók szerint több drón is célba érte a létesítményeket, hivatalos megerősítés azonban egyelőre nem érkezett sem Moszkva, sem Kijev részéről.

 A tatárföldi üzem különösen figyelemre méltó célpont, mivel mintegy 1200 kilométerre található az ukrán határtól.

A támadások jól illeszkednek Ukrajna azon stratégiájába, amelynek célja az orosz hadiipari és energetikai infrastruktúra folyamatos gyengítése.

Újabb húszmilliárd dollárt kér Kijev

Ukrajna közben újabb húszmilliárd dolláros támogatási csomagot készül kérni nyugati szövetségeseitől. A Politico szerint az igényt a Ramstein-csoport június 18-i ülésén terjesztik elő.

Kijev szerint a pluszforrásokra azért van szükség, hogy fenntartsák az orosz célpontok elleni csapások intenzitását és tovább növeljék a nyomást Moszkván. Az ukrán vezetés légvédelmi rendszerekre, drónokra, lőszerekre, elektronikai hadviselési eszközökre és nagy hatótávolságú fegyverekre fordítaná az összeget.

Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán pilóta nélküli rendszerek már nemcsak a frontvonal közelében, hanem az orosz hátország mélyén is eredményesen hajtanak végre műveleteket.

Bulgária nem küld több fegyversegélyt Ukrajnának

Újabb európai ország jelezte, hogy változtatna Ukrajna támogatásának eddigi formáján. Bulgária bejelentette: a jövőben nem küld újabb fegyversegélyeket Kijevnek.

A szófiai vezetés szerint a konfliktust nem a harctéren, hanem tárgyalások útján lehet lezárni. A bolgár kormány ugyanakkor továbbra is lehetővé tenné, hogy a helyi vállalatok fegyvereket értékesítsenek Ukrajnának.

Elemzők szerint a döntés egy szélesebb európai folyamat része lehet. Egyre több politikus és tagállam kérdőjelezi meg, hogy a folyamatos fegyverszállítások önmagukban közelebb vihetik-e a háború lezárását, miközben az európai gazdaságok egyre nagyobb terheket viselnek.

NATO-riadó: újabb figyelmeztetések Oroszország miatt

Nyugati hírszerzési jelentések szerint Oroszország jelentősen növelte katonai jelenlétét a balti államokkal és Finnországgal közös határvidéken.

A beszámolók új laktanyák, raktárak és katonai bázisok építéséről szólnak, miközben a térségben állomásozó csapatok létszáma is emelkedik. A svéd hírszerzés szerint Moszkva akár három–öt éven belül felkészülhet egy közvetlen NATO-konfrontációra.

Más szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország jelenleg még teljes erővel az ukrajnai háborúra összpontosít, ezért rövid távon nem valószínű egy újabb fegyveres konfliktus megindítása.

 

Borítókép: Ukrán katonák katonai kiképzésen (Fotó: AFP)

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