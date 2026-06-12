A háború valósága: túlélők a pokolból egy megrázó videóban

Az orvosok szerint a drónok térnyerésével nemcsak a sérülések száma nőtt meg, hanem azok súlyossága is. Mivel az arc és a fej gyakran védtelen marad a repeszekkel szemben, egyre több katona szenved olyan sérüléseket, amelyek maradandó torzulást, látásvesztést vagy súlyos funkciókárosodást okoznak.
A műtétek sok esetben hosszú órákon át tartanak, és azért küzdenek, hogy a betegek ismét képesek legyenek normálisan beszélni, enni, inni vagy akár becsukni a szemüket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!