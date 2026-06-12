A háború valósága: túlélők a pokolból egy megrázó videóban

A 49 éves Vitalij Jakovec fél évvel azután került újra műtőasztalra, hogy egy FPV-drón repeszei az arcába csapódtak. Sérülései miatt nehezen tudott enni, szája nem záródott megfelelően, és jelentős súlyt vesztett. Elmondása szerint nemcsak a saját életét szerette volna könnyebbé tenni, hanem azt sem akarta, hogy az emberek, különösen a gyerekek megijedjenek tőle. A beavatkozás után úgy fogalmazott: szinte rá sem ismert önmagára a tükörben – írja a The Kyiv Independent.

'I didn’t recognize myself' — For Ukrainian soldiers with facial wounds, US surgeons help restore dignity

🙏🙏🙏🙏🙏https://t.co/wF19udP8ui — Egalitmus🌱 🇸🇪 🇮🇱 🇺🇦 🇬🇱 (@bookfacet) June 12, 2026

A 54 éves Ivan Semenyuk egy harctéri támadásban elveszítette a jobb szemét. Bár a sérülés óta két év telt el, még mindig kezelésekre és műtétekre jár. A legutóbbi beavatkozás során szöveteket ültettek át az arcára, és egy speciális műszemet is kapott. A katona szerint elsősorban a családja miatt vállalta a hosszú és megterhelő kezeléseket, mert látta, mennyire megviselte szeretteit az állapota.