A háború valósága: túlélők a pokolból egy megrázó videóban

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Vannak sebek, amelyeket nem lehet egyszerűen összevarrni. Az ukrajnai háborúban megsebesült katonák közül sokan nemcsak a harctéren szerzett sérülésekkel, hanem azzal is kénytelenek együtt élni, hogy egy robbanás vagy dróntámadás örökre megváltoztatta az arcukat. Amerikai és ukrán orvosok most azon dolgoznak, hogy visszaadják nekik azt, amit a háború elvett: a mindennapi élet lehetőségét és az önmagukba vetett hitet.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 13:53
42. dandár katonai orvosai egy akna által megsebesült férfit szállítanak (Fotó: AFP)
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Az orvosok szerint a drónok térnyerésével nemcsak a sérülések száma nőtt meg, hanem azok súlyossága is. Mivel az arc és a fej gyakran védtelen marad a repeszekkel szemben, egyre több katona szenved olyan sérüléseket, amelyek maradandó torzulást, látásvesztést vagy súlyos funkciókárosodást okoznak.

A műtétek sok esetben hosszú órákon át tartanak, és azért küzdenek, hogy a betegek ismét képesek legyenek normálisan beszélni, enni, inni vagy akár becsukni a szemüket. 

A 49 éves Vitalij Jakovec fél évvel azután került újra műtőasztalra, hogy egy FPV-drón repeszei az arcába csapódtak. Sérülései miatt nehezen tudott enni, szája nem záródott megfelelően, és jelentős súlyt vesztett. Elmondása szerint nemcsak a saját életét szerette volna könnyebbé tenni, hanem azt sem akarta, hogy az emberek, különösen a gyerekek megijedjenek tőle. A beavatkozás után úgy fogalmazott: szinte rá sem ismert önmagára a tükörben – írja a The Kyiv Independent.

A 54 éves Ivan Semenyuk egy harctéri támadásban elveszítette a jobb szemét. Bár a sérülés óta két év telt el, még mindig kezelésekre és műtétekre jár. A legutóbbi beavatkozás során szöveteket ültettek át az arcára, és egy speciális műszemet is kapott. A katona szerint elsősorban a családja miatt vállalta a hosszú és megterhelő kezeléseket, mert látta, mennyire megviselte szeretteit az állapota.

A misszió egyik legsúlyosabb sérültje Pavlo Marcenyuk volt, aki 2024-ben egy páncéltörő akna robbanásában vakult meg, és súlyos arcsérüléseket szenvedett. Ma támogatott lakhatási programban él, és azon dolgozik, hogy minél önállóbb életet élhessen. Azt mondja, három gyermeke ad neki erőt ahhoz, hogy napról napra folytassa a küzdelmet.

A „Face to Face” program résztvevői szerint a helyreállító műtétek legfontosabb célja nem egyszerűen a külső megjelenés javítása. Legalább ennyire fontos, hogy a sérültek visszanyerjék önbizalmukat, emberi méltóságukat, és esélyt kapjanak arra, hogy a háború után újra teljesebb életet élhessenek.

Borítókép: A 42. dandár katonai orvosai egy akna által megsebesült férfit szállítanak (Fotó: AFP)

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