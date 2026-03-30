Az interneten újabb megrázó felvétel látott napvilágot, ami tökéletes kórképként szolgál az Ukrajna-szerte zajló kényszersorozási módszerek tekintetében. A kijevi vezetés rendszeresen szemet huny a TCK, brutális erőszakot alkalmazó módszerei felett, ami egyre erősebb indulatokat vált ki a lakosság körében.
Kényszersorozás: ütötték-vágták az ukrán férfit
Továbbra is szabadon tombol a kényszersorozás Ukrajna-szerte. Az ország lakossága belefáradt az immár ötödik éve zajló háború borzalmaiba. A mindennapos orosz támadások közepette az emberek, a mára belső ellenségnek számító ukrán hadsereg toborzóival is harcot kell vívjanak a túlélésért. Ismét brutális felvétel látott napvilágot, ahogy a TCK toborzók hírükhöz méltó bánásmódban részesítenek egy férfit, mielőtt a fronton kötne ki.
A Vinicjában egy helyi lakos örökítette meg, miként is bánnak Zelenszkij toborzói az emberekkel. Egy lesötétített gépjárműbe több TCK-s tiszt próbál erőszakkal betuszkolni egy személyt. Mivel az ukrán férfi továbbra is a szabadságáért küzd, a végrehajtók ütni és rúgni kezdik, majd többször, erővel rávágják az autó ajtaját is, mire engedelmességre kényszerítik.
Poltava városából újabb TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.
Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látszik, hogy az akció egyik szemtanúja egy vascsővel ront a toborzókra, és elkergeti őket, talán megmentve annak a fiatalembernek az életét, akit éppen el akartak hurcolni.
Mint arról korábban beszámoltunk, a kényszersorozás nemegyszer sérüléssel, sőt akár halállal is végződhet.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!