Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Kényszersorozás: ütötték-vágták az ukrán férfit

Továbbra is szabadon tombol a kényszersorozás Ukrajna-szerte. Az ország lakossága belefáradt az immár ötödik éve zajló háború borzalmaiba. A mindennapos orosz támadások közepette az emberek, a mára belső ellenségnek számító ukrán hadsereg toborzóival is harcot kell vívjanak a túlélésért. Ismét brutális felvétel látott napvilágot, ahogy a TCK toborzók hírükhöz méltó bánásmódban részesítenek egy férfit, mielőtt a fronton kötne ki.

2026. 03. 30. 20:34
Illusztráció Forrás: AFP
Az interneten újabb megrázó felvétel látott napvilágot, ami tökéletes kórképként szolgál az Ukrajna-szerte zajló kényszersorozási módszerek tekintetében. A kijevi vezetés rendszeresen szemet huny a TCK, brutális erőszakot alkalmazó módszerei felett, ami egyre erősebb indulatokat vált ki a lakosság körében.

Kényszersorozás módszerei napról napra brutálisabbak (Fotó: AFP)

A Vinicjában egy helyi lakos örökítette meg, miként is bánnak Zelenszkij toborzói az emberekkel. Egy lesötétített gépjárműbe több TCK-s tiszt próbál erőszakkal betuszkolni egy személyt. Mivel az ukrán férfi továbbra is a szabadságáért küzd, a végrehajtók ütni és rúgni kezdik, majd többször, erővel rávágják az autó ajtaját is, mire engedelmességre kényszerítik. 

Poltava városából újabb TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látszik, hogy az akció egyik szemtanúja egy vascsővel ront a toborzókra, és elkergeti őket, talán megmentve annak a fiatalembernek az életét, akit éppen el akartak hurcolni.

 Mint arról korábban beszámoltunk, a kényszersorozás nemegyszer sérüléssel, sőt akár halállal is végződhet. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
