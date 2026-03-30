A Vinicjában egy helyi lakos örökítette meg, miként is bánnak Zelenszkij toborzói az emberekkel. Egy lesötétített gépjárműbe több TCK-s tiszt próbál erőszakkal betuszkolni egy személyt. Mivel az ukrán férfi továbbra is a szabadságáért küzd, a végrehajtók ütni és rúgni kezdik, majd többször, erővel rávágják az autó ajtaját is, mire engedelmességre kényszerítik.

Poltava városából újabb TCK-s intézkedésről készült videófelvétel. Zelenszkij emberrablói egy társasházi lakásból rángattak ki egy férfit, betuszkolták egy fehér kisbuszba, majd miután beintettek a kényszersorozást dokumentáló embernek, elhajtottak.

Egy másik, Dnyipro városában készült videón az látszik, hogy az akció egyik szemtanúja egy vascsővel ront a toborzókra, és elkergeti őket, talán megmentve annak a fiatalembernek az életét, akit éppen el akartak hurcolni.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kényszersorozás nemegyszer sérüléssel, sőt akár halállal is végződhet.