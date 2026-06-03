Atomháborúra készen: újabb ország csatlakozott Macron nukleáris tervéhez

A kezdeményezéshez egyelőre nem csatlakozott Olaszország, noha az ország területén amerikai nukleáris fegyvereket is tárolnak. Giorgia Meloni kormánya továbbra is az amerikai nukleáris elrettentést tekinti a kontinens biztonságának legfontosabb garanciájának.

Olasz szakértők szerint a francia nukleáris képességek nem érnek fel az Egyesült Államok és a NATO elrettentő erejével.

Bár Franciaország és Olaszország korábban együttműködött nukleáris hadgyakorlatokban, több elemző szerint Róma távolmaradása elsősorban politikai okokkal magyarázható. Ebben szerepet játszhat Emmanuel Macron és Giorgia Meloni feszült kapcsolata is.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)