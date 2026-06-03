Atomháborúra készen: újabb ország csatlakozott Macron nukleáris tervéhez

A balti államok az elmúlt években különösen ki voltak téve az orosz hibrid fenyegetéseknek, ennek ellenére Észtország, Lettország és Litvánia egyelőre nem jelezte, hogy csatlakozna a kezdeményezéshez. Szakértők szerint ugyanakkor ha valamennyi északi ország bekapcsolódna az együttműködésbe, az jelentősen növelné Franciaország stratégiai mozgásterét, különösen az északi-sarkvidéki térségben, és fokozná a nyomást Oroszországon.
A kérdést tovább bonyolítja, hogy sajtóértesülések szerint Washington az amerikai nukleáris jelenlét keleti irányú bővítését is mérlegeli, akár Lengyelországban és a balti államokban. Egyes elemzők úgy vélik, az Egyesült Államoknak továbbra is alapvető érdeke, hogy Európa biztonsága nagyrészt az amerikai nukleáris védelemre épüljön – írja az Euractiv.
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