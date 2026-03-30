Az El País beszámolója szerint a 15 millió euró értékű „ajándékot” Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök márciusi madridi találkozója után erősítették meg.
Spanyolország drága csomagot küld Zelenszkijnek
Spanyolország ritka Patriot PAC-2 rakétákat szállít Ukrajnának, hogy ezzel segítse az ország védekezését az orosz támadásokkal szemben.
A lap szerint Ukrajna öt Patriot PAC-2 rakétát kap.
Bár ezek nem a legmodernebbek – a védelmi minisztérium jelenleg a PAC-3 változatra való átálláson dolgozik –, darabonkénti áruk körülbelül 3–4 millió dollár, ami összesen mintegy 15 millió eurót jelent
– írja a kiadvány.
Nem ez az első alkalom, hogy Spanyolország Patriot rakétaelhárító rendszereket küld Kijevnek. 2024-ben már két szállítmány érkezett, a rakéták pontos számát akkor nem hozták nyilvánosságra – írja az Unian.
További Külföld híreink
Sánchez azt is megerősítette, hogy idén 1 milliárd euró értékben szállítanak fegyvereket Ukrajnának, a 2024 májusában aláírt megállapodásnak megfelelően. Ezzel a 2022 februárjában kezdődött háború óta nyújtott spanyol katonai támogatás teljes összege eléri a 4 milliárd eurót.
Rakétahiány Ukrajnában
Az Európai Unió korábban arról számolt be, hogy Ukrajna mintegy 700 Patriot elfogó rakétát használt fel a téli orosz támadások során. Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa szerint ez a mennyiség „nagyjából megegyezik azzal, amit az amerikai gyártók egy év alatt képesek előállítani”.
Eközben a Bloomberg arról írt, hogy Ukrajna a közel-keleti konfliktus közepette Patriot-rakétahiánnyal nézhet szembe.
Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!