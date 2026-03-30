Spanyolország drága csomagot küld Zelenszkijnek

Sánchez azt is megerősítette, hogy idén 1 milliárd euró értékben szállítanak fegyvereket Ukrajnának, a 2024 májusában aláírt megállapodásnak megfelelően. Ezzel a 2022 februárjában kezdődött háború óta nyújtott spanyol katonai támogatás teljes összege eléri a 4 milliárd eurót.

Rakétahiány Ukrajnában

Az Európai Unió korábban arról számolt be, hogy Ukrajna mintegy 700 Patriot elfogó rakétát használt fel a téli orosz támadások során. Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa szerint ez a mennyiség „nagyjából megegyezik azzal, amit az amerikai gyártók egy év alatt képesek előállítani”.

Eközben a Bloomberg arról írt, hogy Ukrajna a közel-keleti konfliktus közepette Patriot-rakétahiánnyal nézhet szembe.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)