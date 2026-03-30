Hajmeresztő, hogy mit okozna a Tisza eltitkolt energiaterve: négyszeres rezsiköltséggel sújtaná a magyarokat

Spanyolország drága csomagot küld Zelenszkijnek

Spanyolország ritka Patriot PAC-2 rakétákat szállít Ukrajnának, hogy ezzel segítse az ország védekezését az orosz támadásokkal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 13:03
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az El País beszámolója szerint a 15 millió euró értékű „ajándékot” Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök márciusi madridi találkozója után erősítették meg.

Spanyolország fegyvertámogatást jelentett be Ukrajnának (Fotó: AFP)

A lap szerint Ukrajna öt Patriot PAC-2 rakétát kap. 

Bár ezek nem a legmodernebbek – a védelmi minisztérium jelenleg a PAC-3 változatra való átálláson dolgozik –, darabonkénti áruk körülbelül 3–4 millió dollár, ami összesen mintegy 15 millió eurót jelent

 – írja a kiadvány.

Nem ez az első alkalom, hogy Spanyolország Patriot rakétaelhárító rendszereket küld Kijevnek. 2024-ben már két szállítmány érkezett, a rakéták pontos számát akkor nem hozták nyilvánosságra – írja az Unian.

Sánchez azt is megerősítette, hogy idén 1 milliárd euró értékben szállítanak fegyvereket Ukrajnának, a 2024 májusában aláírt megállapodásnak megfelelően. Ezzel a 2022 februárjában kezdődött háború óta nyújtott spanyol katonai támogatás teljes összege eléri a 4 milliárd eurót.

Rakétahiány Ukrajnában

Az Európai Unió korábban arról számolt be, hogy Ukrajna mintegy 700 Patriot elfogó rakétát használt fel a téli orosz támadások során. Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa szerint ez a mennyiség „nagyjából megegyezik azzal, amit az amerikai gyártók egy év alatt képesek előállítani”.

Eközben a Bloomberg arról írt, hogy Ukrajna a közel-keleti konfliktus közepette Patriot-rakétahiánnyal nézhet szembe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
