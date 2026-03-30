Brüsszelből jött a hideg zuhany: Zelenszkij nem ezt várta

A folyamat egyik fő kiváltó oka Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni inváziója volt, ugyanakkor a megkérdezett tisztviselők szerint meghatározó szerepet játszott Donald Trump politikája is, miután 2025-ben visszatért a Fehér Házba – számolt be az Unian.

Trump több alkalommal is kétségbe vonta az Egyesült Államok elkötelezettségét szövetségesei védelme iránt, ami arra késztetett egyes országokat, hogy a NATO mellett más biztonsági garanciákat is keressenek. Ebben az EU kölcsönös védelmi záradéka is szerepet kap.