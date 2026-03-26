Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese és Ukrajna közösségekért és területfejlesztésért felelős minisztere találkozott Marta Kos bővítési biztossal. A találkozó során a felek két kulcsfontosságú területnek, Ukrajna európai uniós tagságra való felkészülésének, valamint a kritikus infrastruktúra újjáépítésének és megerősítésének kérdéseit vitatták meg, írta honlapján az illetékes ukrán szaktárca.
Ukrajna az EU-tagságra készül, a háborúpárti Brüsszel készséggel asszisztál ehhez
Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese az európai integrációs folyamatról tárgyalt Marta Kos bővítési biztossal Brüsszelben. Ukrajna az uniós csatlakozásra készül.
Ukrajna már dolgozik az EU éves bővítési jelentésének ajánlásain, a főbb mutatókon és a klaszterek feltételein. Ezzel egyidejűleg a jogszabályok uniós joghoz való igazítására vonatkozó nemzeti program előkészítése is véglegesítés alatt áll.
Köszönöm Marta Kosnak, hogy támogatja Ukrajnát az EU felé vezető útján, és hogy készen áll a már most szükséges megoldások kidolgozására
– mondta Olekszii Kuleba.
A felek azt is megvitatták, hogyan lehetne európai támogatást bevonni a tervezett fejlesztések megvalósításához.
Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa Brüsszelben (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
