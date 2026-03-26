Ukrajna az EU-tagságra készül, a háborúpárti Brüsszel készséggel asszisztál ehhez

Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese az európai integrációs folyamatról tárgyalt Marta Kos bővítési biztossal Brüsszelben. Ukrajna az uniós csatlakozásra készül.

Magyar Nemzet
Forrás: Ukrán Közösségek és Területek Fejlesztéséért Felelős Minisztérium2026. 03. 26. 13:34
Marta Kos, az EU bővítési biztosa Brüsszelben Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese és Ukrajna közösségekért és területfejlesztésért felelős minisztere találkozott Marta Kos bővítési biztossal. A találkozó során a felek két kulcsfontosságú területnek, Ukrajna európai uniós tagságra való felkészülésének, valamint a kritikus infrastruktúra újjáépítésének és megerősítésének kérdéseit vitatták meg, írta honlapján az illetékes ukrán szaktárca.

Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese és Marta Kos uniós bővítési biztos (Fotó: mindev.gov.ua)

Ukrajna már dolgozik az EU éves bővítési jelentésének ajánlásain, a főbb mutatókon és a klaszterek feltételein. Ezzel egyidejűleg a jogszabályok uniós joghoz való igazítására vonatkozó nemzeti program előkészítése is véglegesítés alatt áll.

Köszönöm Marta Kosnak, hogy támogatja Ukrajnát az EU felé vezető útján, és hogy készen áll a már most szükséges megoldások kidolgozására

– mondta Olekszii Kuleba.

A felek azt is megvitatták, hogyan lehetne európai támogatást bevonni a tervezett fejlesztések megvalósításához.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa Brüsszelben (Fotó: AFP/Nicolas Tucat) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
