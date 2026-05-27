Ismét napirendre került a skót függetlenség ügye

Ehhez azonban egy rendeletre lenne szükség, amelyet a Downing Street eddig következetesen elutasított.

A brit kormány álláspontja szerint nincs támogatottsága egy új referendumnak, és London nem kívánja újranyitni a 2014-ben már eldöntött kérdést. A kabinet hangsúlyozza: a politikai fókusznak a gazdasági növekedésen, az infláción és a közszolgáltatások javításán kell maradnia.

Skót függetlenség: éles politikai vita Edinburghben

A vitában John Swinney skót első miniszter úgy érvelt: Skócia számára a függetlenség „a politikai káoszból és gazdasági stagnálásból” való kilépést jelentené, és nagyobb biztonságot, valamint jólétet hozhatna, akár az Európai Unióhoz való visszatérés révén is. A kormányfő szerint elérkezett az idő, hogy „Skócia saját kezébe vegye a jövőjét”.

Az ellenzék viszont azzal vádolja az SNP-t, hogy a függetlenségi napirenddel igyekszik elterelni a figyelmet a kormányzás problémáiról. A skót Munkáspárt vezetője, Anas Sarwar szerint a „friss kezdet” ígérete hiteltelen egy közel két évtizede kormányzó párt esetében, amelynek működését szerinte botrányok is terhelik.

A Konzervatív Párt vezetője, Russell Findlay élesen bírálta az SNP-t, mondván: a párt figyelmen kívül hagyja az egészségügy, az oktatás és az adózás súlyos problémáit, miközben egy újabb függetlenségi kampányt erőltet. Szerinte a párt hitelességét tovább gyengítik a pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos ügyek.

Anas Sarwar, a skót Munkáspárt vezetője egy glasgow-i sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Pártbotrány árnyékolja be a vitát

A parlamenti vita hátterét erősen befolyásolja az SNP körüli pénzügyi botrány is. A volt pártigazgató, Peter Murrell – Nicola Sturgeon volt első miniszter férje – beismerte, hogy több mint 400 ezer font pártpénzt sikkasztott el, amit többek között luxuscikkekre és járművekre költött.

A botrány újabb kérdéseket vetett fel a párt pénzügyi ellenőrzési rendszerével kapcsolatban, és az ellenzék szerint aláássa az SNP azon állítását, hogy képes lenne egy önálló Skócia pénzügyeinek felelős irányítására.

Az SNP ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az elmúlt időszakban jelentős reformokat hajtott végre a pénzügyi felügyelet megerősítésére, és a párt vezetése szerint jelenleg stabil és átlátható működés jellemzi a szervezetet.