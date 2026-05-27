Budapest június elején tehát feketébe öltözik, és a heavy metál fővárosává válik. Erre a bő egy hétre tényleg igaz lesz a zenekar klasszikus sora: „Nothing else matters” – azaz semmi más nem számít!
Duplázik a Metallica Budapesten, de ami a koncertek között történik, arra senki sem számított
Nyolc év után tér vissza Magyarországra az amerikai metál zenekar, és a rajongók már most tűkön ülnek. A Metallica nem aprózza el a visszatérést: az M72 elnevezésű világ körüli turné részeként két alkalommal, június 11-én és június 13-án is koncerteznek a Puskás Arénában – ráadásul a két estén teljesen különböző dalprogrammal és más-más előzenekarokkal csapnak a húrok közé. Ha ez önmagában nem lenne elég, most kiderült, hogy a koncertek köré egy olyan eseménysorozatot szerveznek, ami igazi fesztiválvárossá változtatja Budapestet.
